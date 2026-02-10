Bruselas autoriza a Google para la compra de la firma israelí de ciberseguridad Wiz por 32.000 millones de euros

Bruselas ha dado luz verde a una de las adquisiciones del año entre las compañías tecnológicas. La Comisión Europea ha aprobado este martes sin condiciones la compra de la plataforma israelí de seguridad en la nube Wiz por parte de Google, que terminará cerrándose por un importe de 32.000 millones de euros. El organismo presidido por Ursula von der Leyen ha concluido que la operación, que les fue notificada el 6 de enero de este año, "no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo".

"La transacción se refiere principalmente al sector de la seguridad en la nube, en rápido crecimiento, en el que tanto Google como Wiz desarrollan su actividad. Esto está estrechamente relacionado con el mercado de las infraestructuras en la nube, en el que Google opera junto con otros proveedores", ha detallado Bruselas en un comunicado emitido este martes. La operación llevaba acordada desde el pasado mes de marzo, pero los servicios comunitarios la han sometido a una exhaustiva investigación para comprobar si podía poner en riesgo la competencia en el sector.

De esta manera, Google desembolsará 32.000 millones de dólares —marcando la mayor adquisición de su historia, triplicando los 12.500 millones que pagó por Motorola Mobility en 2012— para asegurar su posición en la industria de la seguridad en la nube, así como en la capacidad de utilizar varias de estas infraestructuras, claves para la Inteligencia Artificial (IA).

Google compite con Amazon y Microsoft

"En el mercado de la infraestructura en la nube, Google se enfrenta a la competencia de Amazon Web Services («AWS») y Microsoft Azure, que ocupan posiciones muy sólidas. Las soluciones de seguridad multinube ayudan a los clientes a implementar y diversificar su carga de trabajo en varias nubes, incluida Google Cloud Platform", afirma la Comisión, sosteniendo que Google supera a las dos compañías en cuota de mercado en infraestructura en la nube.

Dada la diversificación del sector, el organismo ha concluido que "existen varios competidores fiables a los que los clientes podrían cambiar si Google decidiera integrar la plataforma de seguridad multicloud de Wiz en sus productos existentes, o en caso de que la plataforma de Wiz dejara de funcionar con nubes distintas a las de Google", desterrando cualquier sospecha de intento de monopolio por parte del gigante de Silicon Valley.

Varios frentes abiertos entre las partes

La vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha confirmado su beneplácito a la operación en el comunicado europeo, afirmando que esta "no plantea problemas de competencia en los servicios en la nube ni en la seguridad de la nube en el Espacio Económico Europeo".

Lo cierto es que Google y la Comisión Europea acumulan una larga lista de desencuentros. Ambas partes mantienen tres pugnas abiertas en materia de prácticas que podrían suponer sanciones para el gigante: abuso de posición dominante en anuncios en Google, por los que la Comisión impuso una multa de 2.950 millones de euros y Google está elaborando un paquete de medidas; una investigación antimonopolio sobre si Google usa contenido de editores y YouTube para entrenar sus funciones de IA; y las actuaciones del Reglamento de Mercados Digitales (DMA), por las que la firma tecnológica podría enfrentarse a una sanción multimillonaria.