Iberdrola conquista los 20 euros por acción por primera vez y ya vale 135.000 millones en bolsa

Iberdrola ha cerrado la sesión en nuevos máximos históricos tras superar por primera vez la cota de los 20 euros por acción, un nivel que eleva su capitalización por encima de los 135.000 millones de euros. Los títulos de la primera eléctrica de Europa —y una de las dos mayores del mundo— avanzaron un 2,09% en la jornada y acumulan un 9,8% de subida en lo que va de 2026, año en el que la compañía celebra su 125 aniversario.

El movimiento en el Ibex 35 llega respaldado por el mejor tono de los bancos de inversión, que han apuntalado el impulso con valoraciones especialmente favorables. En sus informes, los analistas destacan la solidez del negocio regulado, la estabilidad de los flujos de caja y el posicionamiento estratégico de la eléctrica en redes y renovables, dos áreas que ganan protagonismo en plena volatilidad del sector energético.

Uno de los catalizadores que más pesa en el consenso es la hoja de ruta 2025-2028, que contempla 58.000 millones de euros de inversión, con un reparto claramente orientado al crecimiento de infraestructuras: el 65% se destinará al desarrollo de redes en Reino Unido y Estados Unidos. El mercado subraya que este plan permitirá elevar un 40% la base de activos regulados, hasta 70.000 millones de euros en 2028, reforzando el papel de Iberdrola como operador de infraestructuras críticas en dos geografías clave.

A esa palanca se suma la previsión de que el resultado bruto de explotación (Ebitda) supere los 18.000 millones de euros en 2028, un objetivo que ha contribuido a consolidar la confianza de los inversores en un entorno de costes y precios energéticos todavía cambiante. La compañía tiene marcada en el calendario su próxima cita con el mercado: presentará resultados el 25 de febrero.

Suma y sigue

Hace dos décadas, antes de la llegada de Ignacio Galán a la presidencia, la acción rondaba menos de 6 euros y la capitalización se situaba cerca de los 20.000 millones. Con el salto por encima de 20 euros y los 135.000 millones actuales, Iberdrola ha logrado multiplicar casi por seis su valor, consolidándose como la mayor eléctrica europea y uno de los referentes globales del sector.

Buena parte de esa transformación se explica por una estrategia de expansión internacional y rotación selectiva de activos. Desde 2006, Iberdrola pasó de ser una eléctrica de perfil regional a un grupo global apoyado en adquisiciones y desinversiones para financiar el crecimiento. El gran salto llegó en 2007 con la compra de ScottishPower por 17.200 millones de euros, operación que cimentó su presencia en el mercado británico y que se reforzó en 2024 con la adquisición del 88% de la distribuidora Electricity North West (ENW), consolidando su posición como segundo operador de redes en Reino Unido.

En Estados Unidos, la entrada se produjo en 2008 con la adquisición de Energy East y se afianzó con la fusión con UIL Holdings en 2015, que dio lugar a Avangrid, vehículo que dejó de cotizar el año pasado al pasar a ser una compañía privada bajo pleno control del grupo para ganar eficiencia operativa. En paralelo, Iberdrola afianzó su presencia en Brasil, donde su filial Neoenergia se ha convertido en uno de los líderes del mercado, y ha desarrollado alianzas con socios como Norges Bank, con quien ha alcanzado 1.500 MW de capacidad renovable en operación.

La política hacia el accionista también forma parte del relato. Desde 2006, la compañía ha mantenido una trayectoria de dividendos creciente y constante, y para los resultados de 2025 ha situado el dividendo en 0,253 euros brutos por acción, un 9,5% más que el año anterior, con abono final previsto en julio.