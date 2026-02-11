La tractorada en Madrid, en directo | Última hora de la protesta de agricultores y ganaderos que toman las calles contra la PAC y Mercosur

Miles de agricultores y ganaderos de toda España, convocados por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), protestarán y se concentrarán este miércoles en Madrid para mostrar su descontento por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, actualmente paralizado por Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, está previsto que desde primera hora de este miércoles, Madrid reciba la visita de unos 500 tractores, menos de los 1.500 previstos inicialmente por los organizadores, que llegarán divididos en cinco columnas que llegarán desde Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid, así como desde la manchega Guadalajara y desde la segoviana El Espinar.

Normalidad en el inicio de la tractorada La tractorada convocada se ha iniciado con normalidad desde los 15 puntos de origen, participando 325 tractores que se dirigen a Madrid por las vías previstas y sin incidencias, según ha informado la Delegación de Gobierno en la Comunidad.

Despliegue policial Más de 1.800 efectivos, entre policías nacionales y guardias civiles, velarán por la seguridad durante el recorrido de las caravanas de tractores por la comunidad de Madrid y durante la celebración del acto en el centro de la capital. La entrada a la capital se realizará por cinco columnas que partirán unidas desde las poblaciones madrileñas de Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey; desde Guadalajara y desde El Espinar (Segovia). En estas columnas habrá tractores procedentes de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Comunidad de Madrid, entre otras regiones.

Peticiones Las peticiones del campo son parecidas dos años después: en la protesta de 2024 los agricultores mostraron su disconformidad con la competencia "desleal" de las importaciones desde terceros países, la excesiva burocracia y la falta de flexibilidad de la Política Agrícola Común (PAC). Este miércoles, los agricultores se opondrán al acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur al entender que no compiten en igualdad de condiciones con los agricultores sudamericanos; se opondrán a recortes en la futura PAC y reclamarán más flexibilidad; entre otras peticiones.

Inicio en la plaza de Colón La de hoy, a la que se espera acudan 500 tractores, comenzará a las 11.00 horas desde la plaza de Colón y recorrerá Recoletos-Prado hasta llegar a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta ocasión cumplirán con su deseo de pasar por este eje medular de la ciudad, un itinerario que les fue denegado en 2024 y que provocó incidentes que se saldaron con dos detenidos y 10 heridos. Lo que no cambia es el número de tractores previsto porque en 2024 querían hacer llegar 1.500 tractores, pero la delegación del Gobierno sólo les permitió 500; algo calcado a lo que previsiblemente ocurra mañana.