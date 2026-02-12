Observadores europeos participarán en la investigación sobre el accidente de Adamuz invitados por CIAF

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) centra sus esfuerzos para esclarecer lo sucedido en el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) principalmente en "la documentación de la renovación" de las vías enviada por Adif, además de circuitos de vía y los sistemas de seguridad y control, según un comunicado de esta autoridad, dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, publicado este jueves. La comisión también ha solicitado información a Renfe Viajeros e Iryo sobre el material rodante, así como "comunicaciones producidas inmediatamente después del suceso".

La nota de la CIAF apunta, además, que está seleccionando el laboratorio que pueda realizar el análisis de las muestras de carril dañado en el suceso que costó la vida de 46 personas el pasado 18 de enero. "En dicha selección se está teniendo en cuenta la solvencia técnica de los laboratorios candidatos, así como la ausencia de conflictos de intereses con alguna de las entidades relacionadas con el suceso", añade. Las muestras del carril permanecen custodiadas por la CIAF y sólo serán entregadas para su análisis una vez se disponga de la conformidad del juzgado.

La CIAF añade que las 'cajas negras' de los trenes todavía no se han extraído a la espera de obtener autorización judicial. "La investigación judicial se está realizando paralelamente y el acceso a los datos ha de hacerse de forma coordinada", puntualiza el comunicado.

La autoridad, asimismo, ha invitado a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) a realizar un seguimiento del proceso de investigación técnica del suceso de Adamuz, con el objetivo de reforzar la transparencia del procedimiento. El presidente del organismo, Iñaki Barrón, remitió el pasado miércoles 28 de enero una carta a la directora ejecutiva de la ERA en la que planteaba esta posibilidad. En la misiva, la CIAF señalaba también que la participación de la agencia europea puede resultar de interés para sus expertos, al suponer una oportunidad de aprendizaje y de mejora de la seguridad para el conjunto del sector ferroviario europeo.

De acuerdo con la CIAF, ya se han producido los primeros contactos entre el equipo investigador y el panel de observadores, con vistas a celebrar una reunión la próxima semana. En todo caso, el organismo precisa que la investigación técnica será realizada exclusivamente por la CIAF y que el papel de los observadores se limitará al seguimiento del proceso, sin intervenir en la dirección ni en la ejecución de las actuaciones.

Barrón nombró el pasado 23 de enero al investigador encargado del caso, que trabaja en coordinación con el resto del equipo para reunir y analizar la documentación disponible.

Noticias relacionadas

Información a víctimas

La CIAF ha habilitado direcciones de correo electrónico específicas para víctimas, familiares y demás afectados directos por el accidente. Estos canales se han difundido a través de los Planes de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares de las empresas ferroviarias, con el fin de que quienes lo deseen puedan solicitar información sobre el avance de la investigación.