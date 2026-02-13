El IPC cae cuatro décimas en enero en Galicia y arranca 2026 en el 1,9%

La inflación dio un respiro en enero a las familias gallegas. El Índice de Precios de Consumo (IPC) cayó cuatro décimas respecto a diciembre y situó la tasa interanual en el 1,9%, por debajo de la media nacional, que se quedó en el 2,3%, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Galicia arranca así 2026 entre las cinco comunidades con menor inflación del país, en un contexto de moderación general de los precios. Es la primera vez desde el pasado mayo que la cifra desciende del 2%.

El descenso mensual, del 0,4%, rompe la inercia del último cuatrimestre del año cuando no bajó del 2,6% y consolida una senda de enfriamiento que también se aprecia en el conjunto de España, donde el IPC encadena tres meses consecutivos de caídas y marca su nivel más bajo desde junio.

A nivel estatal, la moderación se explica sobre todo por el abaratamiento de los carburantes y por una subida de la electricidad más contenida que la registrada un año antes.

En Galicia, sin embargo, la fotografía es desigual. La cesta de la compra continúa tensionada: los alimentos y bebidas no alcohólicas son hoy un 3% más caros que en enero de 2025, mientras que el alcohol y el tabaco repuntan un 4,3%.

Suben los restaurantes y los hoteles

También suben con fuerza los restaurantes y hoteles, así como los seguros y servicios financieros, lo que evidencia que la inflación se desplaza cada vez más hacia los servicios.

Frente a estas alzas, las rebajas de invierno alivian el capítulo de vestido y calzado, y el transporte registra caídas apoyadas en el menor precio de los combustibles. La vivienda, pese a la moderación energética, mantiene una variación anual por encima del 2%, y la sanidad y la educación presentan incrementos moderados pero persistentes.

Por provincias, el comportamiento no es homogéneo. A Coruña (1,8%) y Pontevedra (1,9%) se sitúan ligeramente por debajo o en línea con la media gallega, Lugo presenta la tasa más contenida (1,7%), mientras que Ourense (2,6%) despunta con un avance más intenso de los precios en el último año. Son diferencias que, aunque no alteran el diagnóstico general, sí reflejan la distinta composición del consumo en cada territorio.

En clave macroeconómica, el Ministerio de Economía interpreta el descenso como una señal de que la inflación converge hacia el entorno del 2% que persigue el Banco Central Europeo. La subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se mantiene por encima de esa referencia, lo que indica que el proceso de ajuste aún no está completo.

Para los hogares gallegos, el dato de enero supone un inicio de año algo más benigno que el anterior, pero no exento de presiones en partidas esenciales. La moderación avanza, aunque la sensación en el bolsillo dependerá, una vez más, de cuánto pesen los alimentos y los servicios en el presupuesto de cada familia.