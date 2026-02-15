Meraki, la constructora coruñesa que afianza su modelo con equipo propio

En un sector acostumbrado a los ciclos abruptos y a los crecimientos acelerados que a veces terminan en ajuste, la constructora coruñesa Meraki ha optado por una senda menos estridente. Nacida en 2021, en plena resaca de la pandemia, la firma impulsada por Rubén Ferrero y Diego Esteban arrancó en una oficina de apenas 40 metros cuadrados en el polígono de Agrela. «Pensando que íbamos a estar tres o cuatro personas», recuerda Esteban. Hoy son cerca de treinta profesionales repartidos entre A Coruña, Zamora y León y acaban de inaugurar su nueva oficina central, mucho más espaciosa y moderna, en Cambre.

La empresa facturó 5,5 millones en 2024 y 5,2 en 2025. La ligera caída no responde a una contracción del mercado, sino a una decisión estratégica. «El segundo semestre de 2025 estuvimos más centrados en acabar nuestras oficinas que en ampliar la cartera de obra», explica. El arranque de 2026, sin embargo, anticipa un ejercicio intenso: la cartera comprometida hasta junio equivale ya al volumen total del pasado año. Meraki opera fundamentalmente en obra pública, tanto estatal como local, aunque también trabaja para clientes privados. «Siempre funcionamos como contratistas principales», subraya Esteban. No es un matiz menor en un mercado donde muchas compañías se sitúan como subcontratas de grandes grupos. «Nos gusta ser contratistas principales», insiste, porque eso les permite ensamblar equipos y asumir la interlocución directa con la administración.

Esa lógica de ensamblaje convive con una apuesta poco habitual en empresas de su tamaño: mantener mano de obra propia. «Hay empresas que deciden tener solo jefes de obra y encargados y la mano de obra, la subcontrata. Nosotros no», afirma. La razón es operativa y estratégica.

La escasez de personal cualificado se ha convertido en el principal cuello de botella del sector. «Si lo tengo que definir en una palabra es relevo generacional», reconoce. Con plantillas envejecidas y menos jóvenes incorporándose al oficio, la dependencia exclusiva de subcontratas aumenta el riesgo de paralización. «Lo que no puedes hacer es contratar algo y no acabarlo», resume.

La dispersión geográfica de Castilla y León abrió para Meraki un nicho inesperado. En provincias como Zamora o León, las grandes constructoras rehúyen obras de 200.000 o 300.000 euros y las pequeñas empresas locales no siempre concurren a la licitación. «Ahí sí que encontramos un pequeño nicho de negocio», señala. Hoy el peso de Galicia y de Castilla y León en la facturación es similar.

El catálogo de proyectos refleja esa combinación de escala media y complejidad técnica. Desde la rehabilitación integral del Pazo Os Loureiros en Abegondo hasta la reforma del Hotel Ciudad de A Coruña, pasando por intervenciones singulares como la capilla de la isla de Sálvora, donde la logística dependía del estado del mar.

En el aeropuerto de A Coruña ejecutaron la renovación del hall del parking y la instalación de una escalera mecánica en la zona de llegadas, para un cliente como Aena que, admite, «nos gusta». Ahora están realizando la obra para colocar un ascensor panorámico en la catedral de Zamora.

El nombre elegido para la empresa condensa su planteamiento. Meraki, término griego que alude a poner «alma, creatividad y amor en lo que haces», funciona más como declaración de intenciones que como reclamo comercial. «Intentamos hacer las cosas dejando un pedacito de nosotros en cada obra», afirma Esteban. En un mercado «súper competitivo», la diferenciación no se busca en el tamaño, sino en la ejecución y en el equipo. «Una empresa funciona si el equipo funciona», reconoce.

Esa cultura explica también su prudencia. «Lo importante es saber decir que no», sostiene. Rechazan obras con plazos inviables o márgenes dudosos. «No puedes intentar crecer a base de contratar y morir de éxito», subraya. El objetivo es un crecimiento orgánico, «sanamente», consolidando Galicia y Castilla y León como radio principal, sin descartar proyectos puntuales en Madrid o Barcelona si encajan en su estructura.

Con entre 15 y 20 obras abiertas de forma simultánea, Meraki evita depender de un solo cliente y diluye riesgos de tesorería. En un contexto de menor concurrencia en licitaciones públicas y de presión sobre la mano de obra, la compañía busca consolidarse como un actor intermedio, flexible y con arraigo local. «No queremos convertirnos en un gigante con pies de barro», concluye Esteban. Su objetivo es crecer sin perder el control. n

En la Isla de Sálvora, Meraki afrontó una intervención singular: la restauración de la capilla-taberna del siglo XVIII. La logística marcó la obra. «Había que coger un barco, los trabajadores tenían que ir en barco, los materiales tenían que ir en barco», recuerda Diego Esteban. «¿Todos los días? Sí, todos los días… bueno, cuando había temporal no», bromea .