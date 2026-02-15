Terras Gauda rechaza comprar el 25% de Gargalo

«Hay un proyecto para que a Terras Gauda le convenga esta alianza», afirmaba Roberto Verino, copa en mano, brindando con José María Fonseca hace casi dos años por el acuerdo al que habían llegado para que la empresa de O Rosal asumiese el timón de Gargalo, la bodega del diseñador de Monterrei, y se hiciera con el 25% del capital. Era «solo el inicio» de un «pacto entre caballeros» para reforzar el posicionamiento de los vinos de Gargalo en el mercado nacional e internacional, diversificando sus canales de venta y potenciando su diferenciación.

La operación implicaba que la dirección de Terras Gauda asumiese la gestión del día a día de la bodega del creador.

Según avanzó Economía Digital, Terras Gauda optó por echar el freno. Las «diferencias» en los últimos flecos de la negociación frustraron el pacto final y ambas bodegas han seguido su camino por separado. Ni entonces, ni ahora se detallan los pormenores económicos de la operación. Ni tampoco cómo se iba a ejecutar el cambio de manos.

Terras Gauda quería acelerar las ventas de Bodegas Gargalo, que explota variedades autóctonas, especialmente godello. Tenían en mente Galicia, Madrid, Cataluña, Mallorca, Ibiza, Vizcaya, Málaga, Sevilla, Alicante y Valencia como destinos estrella en el mercado nacional; y Alemania, Suiza, Países Bajos, Reino Unido, México y Suecia en el internacional. El grupo liderado por Fonseca es mucho mayor. Su facturación en 2024 ascendió a 14,4 millones y el beneficio neto se situó en casi 264.000 euros. n