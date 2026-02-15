Electricidad
Cada usuario pagará 60 euros más por la luz
El incremento anual se debe a la deuda acumulada del sistema eléctrico nacional
Sara Ledo
Cada usuario de luz pagará este año unos 60 euros en su factura por la deuda acumulada en el sistema eléctrico, que se situó en 3.552 millones euros a finales de 2025, un 38% menos que el año anterior, según el informe sobre el estado actual de la deuda del sistema eléctrico, publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
Esta deuda se generó hace una década porque el dinero que los usuarios pagaban en sus recibos de la luz no era suficiente para cubrir los costes del sistema eléctrico, lo que fue generando un pasivo que ascendió a 28.700 millones de euros en 2013. A partir de esa fecha, se llevó a cabo una reforma en el sector eléctrico que supuso que, después de 14 años consecutivos de generación de déficit, 2014 fuese el primer ejercicio en el que hubiese un superávit.
Los usuarios pagan la deuda año a año, a través de los costes regulados del recibo, los denominados cargos, que define anualmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Aunque el pago no se dirige a las empresas eléctricas, pues desde 2010 las compañías fueron cediendo sus derechos de cobro a fondos y bancos de inversión, convirtiéndola en títulos de deuda que se pueden comprar y vender en el mercado financiero.
La mayoría del dinero se cedió a través de colocaciones en el mercado que realizaba el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). n
- Suspendida este viernes la huelga de buses en A Coruña a la espera de un acuerdo entre sindicatos
- La borrasca 'Oriana' entra en Galicia con una masa de aire polar: así afectará a A Coruña
- La histórica confitería de A Coruña recomendada por un chef Michelín: 'Siempre me quedo sin sus milhojas
- Desfile de Carnaval en A Coruña: recorrido completo y cortes de circulación
- La huelga de buses de A Coruña sigue suspendida este sábado, pero sin convenio y sin consenso entre sindicatos
- Estos son los cuatro barrios de A Coruña en los que habría que prohibir nuevos pisos turísticos, siguiendo el criterio del Concello
- La alcaldesa de A Coruña anuncia que 'en próximos días' una nueva empresa asumirá el Programa Lecer
- García Seoane reconoce un 'problema serio' para llegar a un acuerdo con los propietarios de la torre de Mera