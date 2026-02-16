Amancio Ortega desembarca en Oceanía con la compra del 100% de Qube junto a Macquarie

La sociedad patrimonial de Amancio Ortega, Pontegadea, ha dado un nuevo paso en su estrategia global de diversificación con su primera inversión en el continente de Oceanía. El holding australiano Qube Holdings ha aceptado la oferta presentada por un consorcio liderado por Macquarie Asset Management (MAM), en el que participa Pontegadea, para adquirir el 100% del capital del operador logístico por 5,2 dólares australianos en efectivo por acción. Se desconoce el porcentaje de participación del vehículo inversor del fundador de Inditex.

La operación valora la compañía, incluida su deuda, en 11.600 millones de dólares australianos —algo más de 6.900 millones de euros al cambio actual— y supone una prima cercana al 28% respecto al precio de cotización previo a la presentación de la oferta, cuando los títulos se situaban en 4,07 dólares australianos. Tras conocerse el acuerdo, las acciones de Qube se dispararon hasta máximos históricos en la Bolsa australiana.

Desde la perspectiva de Pontegadea, la operación marca un hito estratégico: es su primera incursión en Oceanía, con lo que completa así su presencia en cuatro continentes. Ya cuenta con activos relevantes en Europa, América y Asia. África se mantiene como el único gran mercado donde todavía no ha formalizado inversiones directas.

“Nos complace enormemente ampliar la cartera de inversiones globales de Pontegadea a Australia. Esta transacción representa un paso más en la estrategia global de diversificación de inversiones de Pontegadea, centrada específicamente en activos de alta calidad como Qube, y refuerza nuestro compromiso de invertir en infraestructuras innovadoras”, ha destacado Roberto Cibeira Moreiras, CEO de Pontegadea, en un comunicado.

Aprobación final

La operación deberá ser aprobada por los accionistas de Qube y recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias antes de su cierre definitivo. En el consorcio, además de Macquarie y Pontegadea, participan los fondos Brighter Super, Mercer y UniSuper. Este último ya controlaba previamente el 15,07% del capital de la compañía y ha acordado transferir su participación al vehículo comprador en las mismas condiciones económicas que el resto de accionistas.

Qube es uno de los principales operadores logísticos integrados de Australia. La compañía, que cotiza en el mercado ASX, gestiona puertos, terminales intermodales e instalaciones de manipulación de graneles, con más de 200 localizaciones en Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Su actividad está vinculada tanto a la importación como a la exportación, lo que la convierte en un actor clave dentro de la cadena de suministro del país.

Para Pontegadea, la entrada en Qube refuerza una línea estratégica que se ha ido consolidando en los últimos ejercicios: la diversificación más allá del negocio inmobiliario tradicional. Aunque el grupo sigue siendo uno de los mayores propietarios de activos ‘prime’ en ciudades como Londres, Nueva York, París, Madrid o Barcelona, en los últimos años ha incrementado su exposición a infraestructuras y logística.

Esa apuesta se escenificó el pasado mes de julio con la adquisición del 49% del grupo portuario británico PD Ports, hasta entonces en manos de Brookfield. Asimismo, Pontegadea ha invertido en los últimos años en almacenes logísticos en Europa y Canadá que dan servicio a grandes operadores de comercio electrónico como Amazon.

La operación en Australia encaja en esa lógica de posicionarse en infraestructuras críticas vinculadas al comercio internacional y al crecimiento del tráfico de mercancías. En un contexto de transformación de las cadenas globales de suministro, los activos logísticos y portuarios se han consolidado como una categoría estratégica para los grandes fondos y oficinas familiares.

Con esta operación, Pontegadea consolida su perfil como inversor global en activos estratégicos y avanza en su objetivo de equilibrar su cartera entre inmobiliario e infraestructuras logísticas.