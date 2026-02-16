Galicia pierde atractivo empresarial en 2025 tras cuatro años en positivo

Galicia cerró 2025 con un saldo negativo de 17 empresas en el balance de cambios de domicilio entre comunidades autónomas, un giro significativo respecto al ejercicio anterior, cuando había logrado un resultado positivo de 35 sociedades. El dato, recogido en el Estudio sobre Cambios de Domicilio 2025 elaborado por Informa D&B, sitúa a la comunidad en el grupo de territorios que empeoran su posición en el mapa empresarial español.

No se trata de un desplome cuantitativo —17 sociedades pueden parecer una cifra modesta—, pero sí de un cambio de tendencia. Galicia encadenaba cuatro años consecutivos con saldo positivo (2021-2024) y había logrado mantenerse al margen de la dinámica negativa que arrastran otras autonomías como Cataluña o Castilla y León. El retroceso de 2025 rompe esa inercia.

El análisis cobra mayor relevancia cuando se incorpora la variable económica. El saldo negativo gallego no solo se produce en número de compañías, sino también en volumen de negocio. Las empresas que abandonaron la comunidad en 2025 sumaban una facturación superior a la de las que se instalaron, con un impacto neto negativo de 112 millones de euros, según el estudio.

Este matiz es clave desde el punto de vista económico. La salida de sociedades con mayor dimensión erosiona la capacidad inversora y empleo cualificado, incluso aunque el saldo en número de empresas no sea elevado.

Madrid, el imán constante

En un territorio como Galicia, donde el tejido empresarial se apoya, sobre todo, en pequeñas y medianas compañías los movimientos societarios adquieren un significado estratégico.

El informe confirma además una tendencia que se ha ido consolidando en la última década: Madrid sigue siendo el principal polo de atracción empresarial del país. En 2025 registró 1.628 llegadas y 1.698 salidas, lo que, por primera vez en años, le deja también con saldo negativo (-70). Sin embargo, continúa siendo el gran nodo de intercambio societario.

En el caso gallego, la capital española vuelve a ser el principal destino de las empresas que trasladan su sede fuera de la comunidad. La centralización administrativa, la concentración de servicios corporativos y la percepción de mayor visibilidad institucional siguen jugando a favor de Madrid.

Un contexto de alta movilidad empresarial

El año 2025 cerró con 5.307 cambios de domicilio entre comunidades autónomas, un 1% más que el ejercicio anterior y la tercera cifra más elevada desde 2016. El fenómeno no es coyuntural: desde el pico de 2017 y 2018 —marcado por la crisis política catalana— los traslados de sedes se han estabilizado por encima de las 5.000 operaciones anuales.

Canarias (+79), Andalucía (+76) y Baleares (+65) lideran los saldos positivos del ejercicio, lo que refleja una creciente competencia territorial por atraer sociedades. Los factores que explican estos movimientos son múltiples: optimización fiscal, reorganización interna de grupos empresariales, proximidad a mercados estratégicos o simplificación administrativa.