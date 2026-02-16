La hotelera Ibersol, especializada en alojamientos costeros con encanto, abre en Viena su primer establecimiento urbano

El grupo hotelero Ibersol, especializado en alojamientos con encanto en el litoral español, cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 38,5 millones de euros, un 21,5% más que el año anterior, y con la apertura en Viena del que ha sido su primer hotel urbano, el Ibercity Wien Schönbrunn, que se aleja del formato que hasta ahora ha tenido la compañía de origen catalán. La empresa ha superado las previsiones que se había marcado a principios del ejercicio, cuando calculó unas ventas por valor de 34,5 millones de euros, cifra que finalmente ha quedado superada, según ha informado este lunes en un comunicado. Atribuye los resultados a "la solidez del modelo operativo del grupo y la positiva evolución de sus activos en un contexto exigente para el sector turístico".

"La estrategia de la empresa ha funcionado incluso mejor de lo esperado", ha destacado el director general de la compañía, Claudio Javier Pérez, que ha subrayado el esfuerzo hecho por la compañía en la exploración de nuevos mercados. Así, la apertura del hotel de la capital austríaca supone "un paso muy importante en la internacionalización y en la diversificación del portfolio hacia el segmento urbano”, ha señalado Pérez. "En 2026 queremos seguir potenciando este tipo de establecimientos, con el objetivo de desestacionalizar el grupo mediante productos urbanos como Ibercity", ha agregado.

Archivo - Hotel de Grupo Ibersol.

Durante 2025, los establecimientos del grupo mostraron, según afirma la compañía, "un comportamiento positivo, destacando especialmente hoteles como el Almuñécar Beach y el Sorra d’Or (en Malgrat de Mar, Barcelona), que se sitúan entre los de mayor volumen de facturación. Este desempeño responde a la consolidación de destinos vacacionales en la costa española, a una gestión operativa eficiente y a una propuesta enfocada en la calidad del servicio y la experiencia del huésped, puntos clave de la estrategia del grupo.

En estos momentos, la empresa cuenta con una plantilla 165 empleados, que en los periodos de más actividad ascienden hasta entre 500 y 600 trabajadores, por la apertura de los establecimientos durante la primavera y, posteriormente, la época de más actividad en verano.

De cara a los ejercicios venideros, Ibersol, que ya ha anunciado una nueva apertura en un destino de costa para el segundo semestre de este 2026, "mantiene una estrategia de crecimiento sostenido, con el foco puesto en reforzar su presencia en ubicaciones estratégicas". El objetivo, ha señalado el director general, es "priorizar proyectos que encajen con la filosofía del grupo y aporten valor a largo plazo". "Seguimos analizando oportunidades que nos permitan ampliar nuestra presencia sin perder de vista la rentabilidad, la eficiencia operativa y la experiencia del cliente", ha agregado.