"Es imprescindible medir ya el valor social de los medicamentos"

Federico Plaza, director de Relaciones Corporativas y Asuntos Públicos de Roche Farma, fue uno de los ponentes en del Foro de Innovación en Sanidad de El Periódico, jornada celebrada recientemente en Barcelona en la que, junto a otros expertos y responsables políticos, se abordaron los retos actuales en el ámbito de la innovación en salud.

¿Por qué es tan importante apostar por la innovación en salud?

Para nosotros, la innovación en salud es una prioridad absoluta, y podemos decir que ya es una realidad asentada en áreas como la oncología, las neurociencias o las enfermedades raras, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer, sobre todo de la mano del desarrollo de la medicina personalizada de precisión, que ofrece un abordaje personalizado a cada paciente aunando diagnóstico genómico, análisis de datos y tratamientos avanzados. Pero es que, además de mejorar la salud, hoy sabemos que la innovación médica impulsa la economía, el bienestar social y la autonomía del paciente; es lo que llamamos el valor social de la innovación.

¿En qué consiste este valor social?

El valor social es un concepto que trasciende los beneficios clínicos para recoger también el impacto de un determinado medicamento o innovación en otras esferas, tanto del paciente y su entorno, como la calidad de vida, la autonomía personal o la menor necesidad de recursos de dependencia, como del conjunto de la sociedad. Nos referimos en este último caso a las mejoras de la productividad, menor gasto público en bajas laborales y dependencia, atracción de inversiones al sistema sanitario, fortalecimiento de la investigación, formación científica de los profesionales sanitarios… Es decir que existe todo un abanico de impactos positivos en el tejido socioeconómico que hoy no se están considerando a la hora de evaluar la introducción de terapias innovadoras en el sistema sanitario. Aunque afortunadamente esto está cambiando poco a poco.

¿Puede poner algún ejemplo?

Ya contamos con evidencias, y cada vez tendremos más datos, de cómo la innovación no solo mejora la salud y la calidad vida del paciente, sino que ofrece beneficios que van mucho más allá. Quizá el ámbito donde hoy es más patente es en el ámbito de las enfermedades neurológicas. En esclerosis múltiple, por ejemplo, la innovación registrada en los últimos años ha permitido que muchos pacientes hayan podido mantener su autonomía y haciendo una vida relativamente normal, manteniendo su contribución a la sociedad7. Otro ejemplo puede ser la Atrofia Muscular Espinal (AME), donde por desgracia muchos costes han de ser asumidos por las familias, y donde los tratamientos innovadores han ayudado a que los cuidadores no tengan que abandonar su vida laboral. Hablamos, en definitiva, de cómo la mejora de la salud generada por la innovación terapéutica repercute en el tejido económico y productivo del país.

¿Estamos ya en disposición de medir el impacto real y el valor social de la innovación?

Este es un aspecto nuclear, porque lo que no se puede medir es como si no existiera. Solo podemos considerar el impacto del valor social si somos capaces de medirlo, y ya estamos dando pasos importantes en este sentido. Cada vez hay más estudios y más datos objetivos que ponen de relieve esta dimensión. Por poner algunos ejemplos, ya sabemos que cada euro invertido en medicamentos ahorra entre 2 y 7 euros en otros gastos sanitarios y genera retornos indirectos masivos en productividad; o que, en oncología, la innovación farmacéutica es responsable del 96% de la mejora en la esperanza de vida. Incluso lo que llamamos en el sector la innovación incremental genera valor social: pensemos en los pacientes de cáncer que ya pueden recibir su tratamiento en casa, evitando desplazamientos propios y de sus acompañantes, reduciendo el riesgo de infecciones, liberando recursos hospitalarios y mejorando su calidad de vida.

¿Hasta qué punto nuestros gestores sanitarios han de tener en cuenta el valor social a la hora de evaluar una innovación en salud?

Es imprescindible que empecemos a medir ya el valor social de los nuevos medicamentos, y esto solo será posible si cambiamos el paradigma entre todos. Los gestores deben entender que invertir en salud es la mejor inversión social posible, superando la visión de corto plazo que sigue subsistiendo en muchos casos.

En los últimos años Europa ha perdido posiciones en la carrera de la I+D biomédica global frente a EE.UU. y China, ¿cómo podemos revertir esta tendencia?

Es cierto que los europeos hemos perdido posiciones en la I+D biomédica global… en mi opinión solo seremos capaces de revertir esta tendencia si trabajamos juntos a través de alianzas público-privadas sólidas y de la activación de mecanismos de acceso temprano a la innovación. En este sentido, para ser competitivos debemos apostar por modelos de financiación basados en valor, y no solo en precio; agilizar los procesos regulatorios y consolidar ecosistemas de investigación potentes capaces de retener e incluso atraer el talento científico.