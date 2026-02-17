Transporte ferroviario
La alta velocidad entre Madrid y Andalucía se recupera este martes: vuelven el AVE y los trenes Iryo
Las conexiones con Huelva y Málaga seguirán sin retomar la normalidad y tendrán una parte de los trayectos en bus
Javier Alonso
Vuelven el AVE de Renfe y los trenes de Iryo entre Madrid y Andalucía. Un mes después del accidente de Adamuz y tras varios días de incertidumbre con los billetes a la venta pero sin una fecha de reapertura oficial, en la mañana de este martes las dos operadoras han anunciado que retoman la línea de alta velocidad. Se recupera así la conexión entre Sevilla, Córdoba y Madrid. Para las rutas desde Málaga y Huelva, no obstante, aún habrá que esperar.
Adif comunicó públicamente el lunes por la noche que había finalizado los trabajos de reparación de la vía dañada por el grave accidente de Adamuz. A partir de ese momento, quedaba en manos de las operadoras realizar las pruebas de carga y autorizar el regreso de sus rutas.
"Renfe restablece su servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Madrid-Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y Madrid-Granada-Almería recuperan sus circulaciones habituales", ha difundido a primera hora de la mañana la compañía.
La recuperación de los servicios no afecta de momento a la línea Madrid-Huelva que se cortará en Córdoba de forma que el resto del trayecto se realizará en bus. Lo mismo ocurre con el tramo entre Antequera y Málaga que estará fuera de servicio al menos hasta principios de marzo.
Iryo vuelve
La compañía Iryo, implicada en el grave accidente de Adamuz, también retoma también este 17 de febrero sus operaciones entre Madrid y Andalucía con 14 circulaciones diarias (siete por sentido). Dentro de esta programación, están incluidos los servicios transversales Barcelona–Sevilla con 4 circulaciones diarias (2 por sentido).
"Los viajeros que hubieran adquirido sus billetes con antelación y se hayan visto afectados por cambios en la operativa, están siendo reubicados en otros servicios o, si lo prefieren, pueden optar por la cancelación con devolución íntegra del billete", recoge la compañía que ha realizado ajustes en relación con los horarios habituales.
Graves pérdidas e incertidumbre
La recuperación de la alta velocidad en la mañana de este martes pone fin a un complejo mes para Andalucía con graves problemas de comunicación que ha dejado cuantiosas perdidas especialmente en el sector turístico. La conexión por tren estaba interrumpida y obligaba a largos desplazamientos en bus y los aviones y autobuses se encontraban prácticamente agotados y con precios superiores a lo habitual.
Una vez finalizado el rescate de las víctimas del accidente de Adamuz y la recopilación de las pruebas para la investigación que esclarezca los hechos, Adif inició los trabajos de reparación de las vías para que se pudiera retomar el servicio a principios de febrero. Sin embargo, el tren de borrascas que ha afectado especialmente a Andalucía retrasó todos los trabajos e hizo incumplir todos los plazos.
En los últimos días, se instaló la incertidumbre entre los usuarios. Ni Adif ni las operadoras querían anunciar la fecha exacta de regreso de la alta velocidad por lo que los usuarios con billetes se exponían a cancelaciones o cambios a las rutas alternativas de última hora. De hecho, hasta esta misma mañana del martes los viajeros con billetes de alta velocidad no sabían si podrían o no usar el servicio.
Fue el ministro Óscar Puente quien este lunes en una declaración a los medios de comunicación trasladó que la recuperación del servicio de alta velocidad se produciría "entre el martes y el miércoles". A partir de ahí las compañías esquivaron cualquier pronunciamiento oficial hasta esta misma mañana, horas antes de que salieran los primeros trenes.
