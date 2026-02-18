Aena propone una subida anual de las tarifas de 43 céntimos por pasajero

Después de meses de especulación, tras el anuncio de unas históricas inversiones de 13.000 millones de euros en el periodo 2027-2031, Aena ha propuesto una subida anual media de las tarifas aeroportuarias de 43 céntimos por pasajeros, según ha anunciado este miércoles la aerolínea. El importe definitivo en cada aeropuerto depende de su tamaño, por lo que será inferior en los aeropuertos más pequeños.

El Consejo de Administración de la compañía aprobó este martes su propuesta de de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que es el documento es en el que el gestor aeroportuario recoge la planificación para los próximos años, con la lista de actuaciones que se llevarán a cabo en los distintos aeródromos españoles, las previsiones de demanda y las tarifas aeroportuarias, entre otras cuestiones.

Aena se financia a través de las tarifas aeroportuarias, que es lo que cobra a las aerolíneas por usar sus terminales, pistas, pasarelas, estacionamiento de aviones, servicios de seguridad o servicios de 'handling' y que estas repercuten en los precios de los billetes de avión, a lo que suma los ingresos de las actividades comerciales, así como de los ingresos de las actividades comerciales de sus terminales.

Tras la salida a Bolsa de Aena, en 2015, el Gobierno estableció un esquema transitorio de diez años en los que no se podían hacer inversiones superiores a los 450 millones de euros al año ni subir las tarifas para evitar sobreinversiones. Pero ese periodo finalizó el año pasado. Aena ya anunció un incremento de las tarifas del 6,5% para este 2026, hasta una media de 11,03 euros, y ahora establece una senda de crecimiento de 43 céntimos anuales para los próximos cinco años.

Se espera la reacción de las compañías aéreas, contrarias a cualquier subida de las tarifas y que afirman que el gestor semipúblico (el 51% de su capital está en manos del Estado) podría financiarse con el crecimiento del tráfico aéreo. Las Asociación de Líneas Aéreas, que incluye a Iberia, Air Europa o Easyjet, defienden que el tráfico aéreo alcanzará los 400,5 millones de pasajeros en 2031, mientras que Aena establece una previsión quinquenal de 1.690 millones, lo que da una media de 338 millones al año. En 2025, los aeropuertos de la red de Aena registraron 320 millones de pasajeros.

Aena afirma que "las fuertes inversiones que se realizaron hace dos décadas son las que han permitido a los aeropuertos atender la alta demanda de los últimos años y, simultáneamente, mantener un volumen de inversión moderado y, además, reducir las tarifas aeroportuarias". Pero en los próximos años se prevé una nueva etapa inversora para "incrementar el tamaño" de las instalaciones aeroportuarias con el objetivo de "no obstaculizar la movilidad de los ciudadanos y el crecimiento económico" debido a que "algunas de las principales infraestructuras se están acercando al límite de su capacidad técnica por lo que, hasta que se completen las obras, su crecimiento será contenido".

"Aena garantizará, como siempre, que la red de aeropuertos en España sea segura, reciba el mantenimiento necesario, disponga de capacidad para albergar la demanda de tráfico futura y proporcione los mejores índices de calidad para pasajeros y aerolíneas", añade la compañía en un comunicado.