Defensa abrirá el nuevo contrato de Vamtac con Urovesa a países europeos
Planea renovar el acuerdo marco que expira en julio y permitir que aliados como Portugal o Ucrania se sumen a la compra de vehículos tácticos
Roi Rodríguez
El Ministerio de Defensa ultima los preparativos para lanzar este año un nuevo contrato marco para la adquisición de los Vehículos de Alta Movilidad Táctica (Vamtac) fabricados por la empresa gallega Urovesa, cuyo acuerdo actual expira en julio sin opción a prórroga y que, por primera vez, estará abierto a otros países europeos interesados en sumarse a las compras. La compañía, de origen compostelano y con factoría en Valga, está presidida por Justo Sierra.
Según ha publicado el portal especializado Infodefensa a partir del Plan Anual de Contratación del Ministerio de Defensa (Pacdef), este nuevo contrato tiene por objetivo garantizar la continuidad del suministro de estos vehículos de 1,5 toneladas de carga útil a las Fuerzas Armadas españolas —que emplean alrededor de 60 versiones distintas, desde transporte de personal hasta vehículos especializados en reconocimiento, desactivación de explosivos o lanzamiento de misiles— hasta al menos 2032.
La principal novedad respecto al marco vigente, en vigor desde 2020, es que podrá incluir adhesiones voluntarias de otros países miembros de la Unión Europea, de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) o incluso de Ucrania, según el propio documento oficial. Defensa menciona expresamente a Portugal, que ya ha encargado Vamtac a la compañía a través de la OTAN, y a Ucrania, que también ha recibido vehículos de diferentes versiones en el marco de la ayuda española.
La publicación del Pacdef no detalla por ahora el presupuesto ni el alcance total del nuevo contrato, pero los plazos fijados indican que la licitación debería ver la luz en los próximos meses ante el inminente vencimiento del acuerdo actual. El anterior marco firmado en 2020 contemplaba hasta 700 unidades para diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, con una duración de cuatro años más dos de prórroga.
Cooperación en defensa
La apertura de este contrato a otros países refleja tanto la capacidad exportadora de la firma gallega —que ya ha suministrado Vamtac a clientes internacionales en los últimos años— como un enfoque de cooperación europea en materia de defensa, en un contexto en el que los aliados buscan interoperabilidad y economías de escala en compras conjuntas de material militar.
