MasOrange bate récord de ingresos en 2025 con 7.601 millones

MasOrange, la 'teleco' resultante de la fusión de Orange y MásMóvil en España, registró unos ingresos totales récord de 7.601 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 2,9% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles la compañía en un comunicado.

La empresa registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2.842 millones de euros entre enero y diciembre, un 2,4% más que en 2024, encadenando así su séptimo trimestre consecutivo de crecimiento desde su creación. Además, la 'teleco' incrementó un 10,1% la generación de flujo de caja operativo, hasta 1.863 millones de euros.

MasOrange ha anunciado este miércoles sus resultados correspondientes a 2025, en los que ha registrado un "fuerte impulso comercial y financiero consolidándose como el operador relevante con mayor crecimiento y más innovador de Europa".

En 2025, MasOrange invirtió aproximadamente 1.200 millones de euros, más de un 15% de sus ingresos totales. Esta inversión se destinó a nuevos despliegues de infraestructuras 5G y fibra óptica hasta el hogar (FTTH), a la transformación de su propuesta de servicios avanzados y a su apuesta por la innovación tecnológica (IA, 'stack' propio de IT, data, 'cloud' y analítica avanzada).

La compañía está alcanzando de forma acelerada los aproximadamente 500 millones de euros de ahorros totales previstos desde la creación de la 'joint venture'. A finales de 2025 ya había logrado 356 millones en sinergias, superando ampliamente la previsión de más de 300 millones para el año.

Base de clientes

MasOrange continúa registrando un sólido crecimiento comercial, tanto en el mercado residencial como en el segmento 'B2B', consolidando la mayor base de clientes de España y con los niveles más altos de satisfacción. Durante el último trimestre del año, la compañía sumó cerca de 270.000 líneas, repartidas entre fibra (+27.000) y pospago móvil (+241.000).

Al cierre de 2025, el grupo contaba con más de 33 millones de líneas totales --excluyendo las M2M--, de las cuales 26,2 millones corresponden a móvil (cerca de 22 millones en el segmento de pospago) y más de 7,1 millones a banda ancha fija, incluyendo 6,9 millones de fibra óptica. Si se incluyen las líneas 'M2M', MasOrange gestiona más de 41 millones de líneas, lo que la consolida como el operador "con la mayor base de clientes y los niveles más altos de satisfacción del mercado español".

"Estamos muy contentos de seguir consiguiendo un crecimiento muy relevante tanto en ingresos, como en clientes y rentabilidad. Nuestra estrategia de diversificación y la apuesta por la inversión y la innovación están dando muy buenos resultados, consolidándonos como una de las telcos de mayor crecimiento en Europa", ha manifestado el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger.

"Fuerte" impulso 'B2B'

MasOrange ha destacado que continúa reforzando su posición en el segmento empresarial y de Administraciones Públicas ofreciendo a sus clientes servicios diferenciales y consolidando la oferta "más completa y de mayor valor añadido del mercado".

En el ámbito residencial, MasOrange completa su oferta de conectividad con dispositivos tecnológicos de marcas 'premium' con la más ventajosa financiación del mercado --48 meses sin intereses-- o servicios de seguros, alarmas o energía.

Finalmente, la compañía ha puesto en marcha nuevos negocios aprovechando la mayor cartera de clientes del mercado, su amplia base de datos y su analítica avanzada basada en inteligencia artificial (IA), y sigue avanzando para aprovechar el gran potencial de generación de valor a medio plazo con propuestas innovadoras como Advertising y Risk.