Mediolanum Aproxima refuerza su impacto social en Galicia

La solidaridad funciona mejor cuando se construye desde la cercanía. Esta es la idea que en 2014 motivó la creación de Mediolanum Aproxima, programa de acción social de Banco Mediolanum. Con origen en Galicia, surgió para apoyar causas benéficas de la zona, no solo a través de la donación, también como vínculo de unión entre organizaciones y personas con ganas de colaborar. Así, promueve acciones que, además de aportar recursos directos, generan un impacto duradero en comunidades, familias y personas en situación de vulnerabilidad.

Durante sus 11 años de historia, el proyecto ha crecido y se ha consolidado a escala nacional, logrando una recaudación total de 10,3 millones de euros para iniciativas sociales de toda España. Y el de 2025 ha sido uno de sus mejores ejercicios, con más de 2,26 millones de euros repartidos entre 117 entidades.

Las donaciones en la zona norte (Galicia y Asturias) ascendieron a 118.197 euros durante 2025, lo que supone un incremento del 28,75% respecto al año anterior y el mayor crecimiento porcentual registrado en el conjunto del país.

Proyectos con implicación real

Los recursos recaudados por Mediolanum Aproxima han beneficiado a 9 organizaciones sin ánimo de lucro de Galicia. Concretamente, la Asociación Española Contra el Cáncer, enfocada en la investigación contra la enfermedad y la atención asistencial a pacientes onológicos, ha destinado los fondos a la compra de material lúdico para niños y niñas que reciben tratamiento en la provincia de Pontevedra y atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.

La entidad DAMAN, dedicada al trabajo social y solidario tanto en Galicia como en Senegal, ha impulsado la construcción de baños en los poblados de Touba Merina, con el objetivo de reforzar los hábitos de higiene entre la población y combatir así la transmisión de enfermedades.

La Fundación Breogán, que promueve el deporte como herramienta de inclusión social, ha instalado en el Hospital de Lugo una canasta y una portería para los niños ingresados.

La Asociación Autismo BATA, que ofrece formación y capacitación laboral para personas con autismo y/o discapacidad intelectual, ha podido rehabilitar su huerto, un espacio destinado a la preparación del alumnado en competencias de agro-jardinería, y que había sido dañado por un temporal.

También han sido destinatarias de las donaciones la Asociación Bicos de Papel, que acompaña a las familias con menores hospitalizados del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo; ASANOG, que brinda apoyo integral a niños y adolescentes con cáncer; la Asociación Cáncer de Páncreas, que promueve acciones de sensibilización e investigación en torno a la enfermedad; la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, impulsora de proyectos de estudio científico en el campo de la salud; y la Cruz Roja Española – Oficina de Ribadeo, que desarrolla programas de atención social dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Las ayudas canalizadas a través de Mediolanum Aproxima refuerzan proyectos que, en muchos casos, dependen del respaldo social para sostenerse. “Si algo nos ha enseñado 2025 es que la solidaridad no entiende de estadísticas, sino de personas. Pequeñas iniciativas se convierten en grandes actos de apoyo gracias al compromiso compartido. Cada gesto cuenta y suma”, asegura Montse Prats, responsable de Acción Social de Banco Mediolanum.

Compromiso Mediolanum

Detrás de cada iniciativa hay una red de personas que convierten la solidaridad en proyectos de acción concreta. El alma de Mediolanum Aproxima son los Family Bankers de la entidad, asesores financieros que conectan a las organizaciones con los clientes que quieren colaborar. Detectan proyectos sociales de valor en su entorno y les dan visibilidad, ayudan a recaudar fondos, garantizan una comunicación sencilla y constante entre las asociaciones y los donantes, canalizan las aportaciones (ya sean donaciones, recursos, tiempo o ideas), y acompañan a las entidades durante todo el proceso: antes, durante y después de cada campaña. “Sin la implicación y el cariño de nuestros Family Bankers, nada de esto sería posible. Estamos infinitamente agradecidos por su labor”, explica Montse Prats.

La entidad financiera también refuerza su compromiso social mediante instrumentos propios de financiación solidaria. Así, desde 2019, la Fundación Mediolanum España (delegación de Fondazione Mediolanum) contribuye de forma directa como multiplicador de recursos, duplicando las recaudaciones de entre 2.000 y 5.000 euros que se destinan a proyectos centrados en la infancia. De esta manera, se amplian los fondos disponibles, se maximiza el alcance de las campañas y se fortalece su impacto.

Además, Banco Mediolanum impulsa iniciativas benéficas como Cada céntimo cuenta, un sistema con el que los clientes adheridos donan automáticamente a la Fundación los céntimos restantes en su cuenta corriente el último día de cada mes —entre 0,01 y 0,99 euros—. Solo en 2025, este programa alcanzó una recaudación de 67.089,34 euros, que se destinaron a acciones de beneficio social.

Colaboración que trasciende las cifras

Más allá de los balances y los porcentajes, el recorrido de 2025 deja una lectura social: cuando la colaboración se articula desde la implicación compartida, pequeñas acciones se convierten en avances enormes para la comunidad.

“Queremos dar las gracias a todo aquel que haya colaborado, sea de la forma que sea, durante este 2025. Encaramos ahora un 2026 con las mismas ganas de seguir caminando y compartiendo juntos, y creyendo firmemente en el poder de la colaboración para hacer del mundo un lugar más humano”, concluye Montse Prats.