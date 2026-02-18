Puig supera los 5.000 millones de ingresos y gana 600 millones en 2025

Empezó el año augurando un crecimiento de entre el 6% o, como mucho, el 8% en 2025. Llegó a mitad del ejercicio con ciertas dudas de poder ir más allá del 6% porque la ralentización de la industria de las fragancias (el negocio más importante para ellos) estaba siendo más acusada de lo previsto. Sin embargo, finalmente Puig supera el año más o menos airoso: el grupo de perfumería, cosmética y maquillaje difunde este miércoles que ha crecido un 7,8% en 2025, hasta superar los 5.000 millones de euros de ingresos. Ha disparado, además, un 13% sus beneficios hasta más allá de los 600 millones de euros.

En realidad, el porcentaje de aumento de las ventas responde a una comparativa exacta respecto al año anterior. Es decir, si Puig no hubiese cambiado ni un poquito su actividad o red de tiendas, o si las divisas se hubiesen mantenido estáticas, la compañía hubiese crecido ese casi 8% "'like-for-like'". Sin embargo, en términos reales, esos 5.042 millones de euros que ha facturado Puig en 2025 son un comedido 5,3% más que en 2024, cuando se crecía por encima del 11%.

Si se agarran al primer porcentaje es porque es en el que se fija el mercado. De ahí que Marc Puig, presidente y consejero delegado de Puig, empiece su carta en la Memoria anual hablando de 2025 como "un año decisivo" en el que se han "alcanzado todos los compromisos adquiridos hace un año, a pesar del volátil entorno macroeconómico" y en el que se ha crecido "por encima del mercado".

Los resultados pormenorizados confirman que la razón del discreto 5% es la ralentización del negocio de las fragancias, que crece, en términos reales, menos de un 4%. En cambio, el del maquillaje y cuidado de la piel, se comporta mucho mejor, con un incremento real de las ventas del 10,7% y del 7,3%, respectivamente. La cuestión es que aún son fuentes de ingresos discretas para Puig: sin con los perfumes facturan 3.600 millones de euros, con el maquillaje se quedan sobre los 840 millones de euros y con las cremas, sobre los 550 millones.

Impacto de los aranceles y del dólar

A todo esto se suma, además, la menor velocidad en las ventas en América, que se incrementan apenas un 2,6% frente al 5% de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África) o al 16,6% de Asia. "A lo largo del ejercicio de 2025, la evolución del tipo de cambio afectó negativamente al desempeño de este segmento geográfico –se explica Puig en un comunicado–, principalmente debido al dólar estadounidense, pero también a las divisas de mercados emergentes de Latinoamérica".

Asimismo, en una llamada con analistas para comentar los resultados, Marc Puig y Joan Albiol, director financiero, han señalado hacia los aranceles impuestos por la administración Donald Trump en Estados Unidos.

Pese a todo esto, la compañía sí dispara sus ganancias más de un 13%, al registrar un resultado neto de 617 millones de euros. "Esta mejora refleja principalmente la ausencia de partidas no recurrentes relacionadas con la Oferta Pública [la salida a bolsa] que afectaron negativamente al beneficio neto reportado de 2024", argumenta el grupo.

Respuesta de la bolsa

Habrá que ver como reacciona el mercado a estos resultados. Puig es una empresa cotizada desde 2024, aunque su periplo bursátil le está dando más quebraderos de cabeza que satisfacciones. De entrada, el precio de su acción lleva casi desde el principio instalada en un nivel mucho más bajo del que se marcó la compañía en origen: a cierre de la sesión de ayer estaba sobre los 16 euros, casi 10 euros menos que los 24 euros de los primeros días.

La tendencia, en cualquier caso, es de subida, desde el suelo de 13,39 euros por acción que tocaron en octubre del año pasado por culpa de las malas proyecciones que se hacían sobre el mercado de las fragancias.

Nuevo plan estratégico

Marc Puig ha avanzado también este miércoles que el grupo está ultimando un nuevo plan estratégico que presentará en abril. La compañía se había marcado 2025 como destino de las actuaciones empezadas en 2020, una etapa que cierran mejor de lo previsto: "No solo alcanzamos los objetivos [triplicar ingresos, por ejemplo], sino que los superamos", subraya el ejecutivo, que destaca también haber pasado de 6.000 empleados, hace un lustro, a los más de 13.000 actuales.

El nuevo plan –concluye– "marcará el rumbo a seguir en nuestra siguiente etapa, una fase que exigirá nuevas capacidades, una ambición renovada y una colaboración aún más estrecha entre funciones y geografías".

De entrada, las previsiones de cara a 2026 son tibias: mientras que el año pasado, el grupo se atrevía a avanzar a ese crecimiento de entre el 6% y el 8% en 2025, ahora, la compañía solo se compromete a "crecer por encima del mercado premium de la belleza" en 2026.