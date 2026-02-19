Los bancos disparan la concesión de hipotecas a cifras no alcanzadas desde 2010

Las diferentes entidades financieras concedieron en 2025 un total de 501.073 hipotecas, un 17,8% más que en 2024 y la cifra más alta registrada en los últimos quince años, desde 2010, en plena desaceleración del mercado inmobiliario tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, según los datos que ha hecho públicos este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos ofrecidos por el organismo vuelven a refrendar el 'boom' que vive el mercado residencial en nuestro país, que también se ha traducido el importe medio de los préstamos hipotecarios, que alcanzan los 172.500 euros, un nuevo récord en la serie histórica, por encima de los cerca de 152.500 euros alcanzados en agosto de 2007 —en el pico de la burbuja— y un 13,5% por encima de la registrada un año antes.

Juan Villén, director general del departamento de hipotecas de Idealista, explica que el fuerte crecimiento se debe en parte a que "la competencia entre entidades bancarias y el apetito por seguir concediendo préstamos han conseguido mantener los tipos de interés en un entorno interesante y apetecible para las familias". Respecto a las previsiones para el presente ejercicio, el portavoz espera que "la tendencia alcista se mantenga, aunque con tasas de crecimiento más bajas que las actuales y con unos tipos de interés algo más caros que los vistos en 2025".

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, recuerda que el dinamismo en el mercado no solo se ha reflejado en el repunte en la concesión de crédito, sino también el fuerte movimiento en la compraventa de vivienda, "impulsado por el optimismo y la creciente confianza de los compradores": "Todo ello sitúa a 2025 como una etapa dorada para la compra de vivienda con financiación hipotecaria".

Sobre qué ocurrirá en 2026, Matos apunta que "el mercado entrará en una fase de crecimiento sostenido", impulsada por la continuidad de una política monetaria más laxa que seguirá estimulando la demanda, lo que "podría derivar en nuevas tensiones sobre los precios de la vivienda", a su criterio. "Aunque las condiciones hipotecarias a comienzos de 2026 seguirán siendo favorables, es probable que no logren compensar el fuerte encarecimiento acumulado del mercado, que comenzó 2026 con una subida del 20%. Así, los compradores accederán a financiación más asequible, pero se enfrentarán a precios de compra cada vez más elevados, lo que seguirá convirtiendo el acceso a la vivienda en uno de los grandes retos del mercado", añade la directora de Estudios de Fotocasa.

La concesión de hipotecas crece en todo el país

La concesión de hipotecas sobre viviendas ha crecido en 2025 en todas las comunidades autónomas del país. El comportamiento de tres regiones destaca por encima del resto: Cantabria, La Rioja y Región de Murcia, donde los incrementos son del 43%, 37% y 29%, respectivamente. En el lado opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, la comunidad que registra el crecimiento más bajo, de apenas el 3%, que junto a la Comunidad Foral de Navarra (6%), Islas Baleares (13%), Principado de Asturias (14%) y Canarias (17%) son las que suben por debajo de la media nacional.

El tipo medio de las hipotecas al cierre del año fue del 2,82% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable, que suponen el 36,6% del total, y del 2,91% para las de tipo fijo, el 63,4% restante. Estos datos arrojan tasas medias del 2,87%, el tercer dato más bajo desde noviembre de 2024, que certifican una ligera bajada en diciembre frente al mes anterior, cuando alcanzó el 2,97%, según el INE.