Galicia pierde peso en el mapa nacional del empleo tecnológico

Galicia cuenta con un tejido creciente de empresas tecnológicas, polos digitales en expansión y, además, alberga en A Coruña la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) y la Ciudad de las TIC. Sin embargo, esos activos no bastan, por ahora, para situar a la comunidad en la vanguardia del empleo tecnológico en España.

Así lo refleja el último Mapa del Empleo Tecnológico en España elaborado por la Fundación Cotec, que radiografía la evolución de las 13 ramas de actividad más intensivas en tecnología a partir de datos de afiliación a la Seguridad Social. La conclusión en clave gallega es clara: la comunidad permanece por debajo de la media nacional y crece menos que los territorios líderes, en un escenario de creciente concentración en Madrid y Cataluña.

España cerró 2024 con un 6,83% de empleo tecnológico sobre el total de afiliados, frente al 5,9% de 2013. En términos absolutos, el país ha pasado de 954.000 afiliados tecnológicos hace una década a 1,45 millones en la actualidad, con un crecimiento acumulado del 51,8%, muy superior al del conjunto del empleo (+29,6%). La pandemia actuó como catalizador y aceleró la digitalización. Pero ese dinamismo no se reparte de forma homogénea.

El informe clasifica a Galicia en el grupo de regiones "divergentes”: aquellas que parten de una posición inferior a la media española y que, además, crecen menos que el promedio entre 2019 y 2024.

Solo cinco por encima de la media

Solo cinco comunidades superan la media nacional en empleo tecnológico: Madrid, Navarra, País Vasco, Cataluña y Aragón. Mientras Madrid consolida su liderazgo tras la pandemia y Cataluña refuerza su papel tractor, la comunidad gallega avanza a menor ritmo, con lo que, lejos de reducir, se amplía la brecha.

Cerca del 60% del nuevo empleo tecnológico generado desde 2019 se ha concentrado en Madrid y Cataluña. Son los dos únicos territorios claramente sobrerrepresentados en la creación de empleo tech.

El dato resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que Galicia cuenta con un número relevante de empresas tecnológicas, consultoras digitales, compañías vinculadas al desarrollo de software, ciberseguridad, servicios cloud o I+D, muchas de ellas con sede en A Coruña y Vigo.

Además, la elección de A Coruña como sede de la Aesia ha supuesto un hito institucional. La ciudad se convertirá en el epicentro regulatorio de la inteligencia artificial en España, con capacidad para atraer talento, proyectos y visibilidad internacional.

Sin embargo, el informe sugiere que la existencia de empresas punteras o de hitos institucionales no basta si no se traduce en masa crítica suficiente de empleo tecnológico. El peso relativo del sector en la estructura productiva sigue siendo inferior al de los territorios líderes, y el ritmo de crecimiento no permite converger con ellos.

Desequilibrio por provincias

El análisis provincial revela además desequilibrios claros dentro de Galicia. Lugo figura entre las seis provincias españolas donde disminuye el porcentaje de empleo tecnológico tras la pandemia y es una de las tres en las que incluso cae el número absoluto de afiliados en el conjunto del periodo. Pontevedra también aparece entre las provincias con pérdida neta de empleo tecnológico en el último ejercicio. En un año en el que España generó más de 39.000 nuevos empleos tecnológicos, estos retrocesos evidencian que la digitalización no avanza de forma homogénea dentro de la comunidad.

A Coruña y Ourense, por su parte, no figuran entre las provincias con destrucción neta de empleo tecnológico en 2024, pero su evolución tampoco alcanza los ritmos de las líderes del país. En ambas, el crecimiento ha sido más moderado y el peso del empleo tecnológico sobre el total continúa por debajo de la media nacional (6,8%).

El resultado es una Galicia a varias velocidades: mientras algunas provincias logran sostener el crecimiento, otras retroceden, y ninguna alcanza todavía la masa crítica necesaria para situarse en el grupo de territorios tractores del empleo tecnológico en España.