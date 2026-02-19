Galicia registra la mayor creación de empresas desde 2007

Galicia registró en 2025 la creación de 5.142 nuevas sociedades mercantiles, la cifra más elevada desde 2007 y un hito que consolida la recuperación del tejido empresarial tras la pandemia y los años de incertidumbre económica. El dato implica que, de media, se constituyeron 14 empresas al día, según el Centro de Información Estadística del Notariado.

El dinamismo gallego se enmarca en un contexto nacional también expansivo. En el conjunto de España se crearon 135.129 sociedades, también la segunda cifra más alta de la serie histórica desde 2007. La evolución mensual estuvo acompañada por un crecimiento económico positivo durante todo el ejercicio, con una media de 11.261 nuevas sociedades al mes, frente a las 10.364 de 2024. Pese a que el PIB avanzó un 2,8%, menos que el 3,5% del año anterior, la constitución de empresas aceleró hasta el 8,7%.

En Galicia, sin embargo, el análisis per cápita revela margen de mejora. Con 1.089 sociedades por millón de habitantes, la comunidad se sitúa por debajo de la media estatal, fijada en 2.760. El grueso de la actividad continúa concentrándose en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, que acaparan el 71,4% de las nuevas constituciones. Solo Madrid sumó 28.975 sociedades, frente a las 5.142 gallegas.

El perfil predominante de las nuevas empresas responde al de pequeños proyectos. El 72% del total nacional se constituyó con un capital de entre 3.000 y 4.000 euros, mayoritariamente bajo la fórmula de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Este segmento creció un 7,8% respecto a 2024, lo que refleja un ecosistema emprendedor apoyado en iniciativas de dimensión reducida pero ágiles en su puesta en marcha.

La comparación histórica muestra que Galicia aún no ha recuperado el nivel previo a la crisis financiera: en 2025 el volumen de nuevas sociedades sigue un 28,9% por debajo del registrado en 2007. Pese a ello, el repunte actual confirma que el emprendimiento gallego vuelve a ganar pulso y que el tejido productivo avanza hacia una etapa de mayor dinamismo.