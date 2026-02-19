Inditex rompe su techo: esta es la cifra récord que vale en Bolsa

Inditex ha vuelto a hacer historia en la Bolsa. La multinacional textil ha cerrado la sesión de hoy jueves en 57,92 euros por acción, su máximo histórico, con lo que ha elevado su capitalización hasta los 180.516 millones de euros.

Es la primera vez que la compañía fundada por Amancio Ortega supera la barrera de los 180.000 millones, una cifra que impresiona aún más al compararla, por ejemplo, con el PIB de Galicia, situado en 81.600: más del doble.

El hito llega en un momento en el que el valor acumuló una revalorización superior al 13% durante el pasado ejercicio, impulsado por la fortaleza de sus ventas, la solidez de márgenes y la confianza del mercado en su modelo integrado de tiendas físicas y canal online. En los primeros 50 días de 2026, el incremento es del 2,8%.

El grupo presentará dentro de tres semanas (el 11 de marzo) los resultados del ejercicio 2025, una cita clave para calibrar si la escalada bursátil encuentra respaldo en nuevas cifras récord, como todos los analistas prevén.

Desde su debut en Bolsa el 23 de mayo de 2001, Inditex ha protagonizado una de las trayectorias más consistentes del mercado español. A las puertas de cumplir 25 años como cotizada, la compañía no solo lidera el Ibex por capitalización, sino que consolida su posición como una de las mayores empresas textiles del mundo.

El récord que ha conseguido no es solo una cifra simbólica: es el reflejo de un grupo que ha sabido combinar expansión global, disciplina financiera y adaptación constante a un consumidor cambiante. El mercado, al menos por ahora, premia esa fórmula.