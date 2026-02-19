Repsol gana un 8% más en 2025 y sube su dividendo a un euro

Repsol obtuvo un resultado neto de 1.899 millones de euros en 2025, un 8,1% más que el año anterior, y ha anunciado su compromiso de aumentar la retribución a sus accionistas hasta 1,051 euros por acción, según ha anunciado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Se trata de un dividendo un 7,8% superior al de 2025, cuando repartió 0,975 euros por título. Además, el Consejo de Administración aprobó este miércoles un primer programa de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros, con el objetivo de volver a reducir capital social.

De esta forma, la compañía destinará cerca de 1.900 millones de euros a retribuir a sus accionistas durante este año, frente a los alrededor de 1.800 millones del año pasado (1.100 millones en dividendo en efectivo y 700 millones en recompras de acciones para reducir capital). Entre 2024 y 2025, Repsol ha repartido cerca de 3.800 millones de euros, en el rango alto del compromiso adquirido para el periodo 2024-2027.

El resultado neto ajustado, que mide específicamente la gestión ordinaria de los negocios, se situó en 2.568 millones de euros, lo que representa un descenso del 15,1% respecto a 2024, en un contexto marcado por la volatilidad en los mercados energéticos, que lastraron el precio del crudo, y la incertidumbre geopolitica.

En concreto, el área de exploración y producción registró un resultado de 957 millones de euros en 2025, un 6,9% menos que hace un año debido a la volatilidad de los precios de la energía y la depreciación del dólar frente al euro. Durante el ejercicio, se completó la salida de Colombia e Indonesia para concentrar las operaciones en geografías con mayores ventajas competitivas, como Estados Unidos. En este país, considerado clave, Repsol ha seguido fortaleciendo su posición con el inicio de la producción de petróleo en Leon-Castile.

En el área de refino (industrial), la compañía obtuvo un resultado de 963 millones de euros, un 33,4% menos, por la volatilidad de las materias primas, los menores resultados del negocio químico y los efectos del apagón general ocurrido en España el pasado 28 de abril. En cambio, en la segunda parte del año, el momento positivo del refino le permitió capturar mayores márgenes y obtener un resultado en el cuarto trimestre de 423 millones de euros, 168 millones más que en el mismo periodo del año anterior (+66%).

En clientes, el resultado neto ajustado ascendió a 754 millones de euros en 2025, un 17,1% superior al de 2024, con un Ebitda de 1.423 millones (+20%), lo que supone alcanzar dos años antes el objetivo marcado para 2027 y demostrando "el dinamismo del negocio de estaciones de servicio y la contribución creciente de una amplia oferta energética". El número de estaciones de servicio con Diésel Nexa de origen 100% renovable en España y Portugal alcanzó los 1.558 puntos a finales de 2025, con ventas superiores a 248 millones de litros.

En el negocio de generación baja en carbono, el resultado neto ajustado se situó en 53 millones de euros, 77 millones más que en 2024, debido a una mayor producción en los activos eólicos y solares y una contribución mayor de los ciclos combinados.

La compañía ha modificado su contabilidad por negocios para que sus resultados se puedan compara mejor con otras empresa petrolíferas. En concreto, Repsol ha cambiado la manera en la que valora la participación de otras empresas en sus cuentas debido a que cada vez tiene más socios minoritarios en los segmentos de exploración y producción y generación baja en carbono, así como por la mayor relevancia de las sociedades de control conjunto (joint ventures). El cambio afecta principalmente al resultado neto ajustado de su división de exploración y producción (Upstream), en la que el fondo EIG Global Energy Partners tiene un 25% de participación, pero no modifica el resultado neto.