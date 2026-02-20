Los aranceles de Trump impactan en las exportaciones coruñesas: un 40% menos en 2025

La provincia de A Coruña cerró 2025 con unas exportaciones por valor de 13.847 millones de euros, ligeramente por debajo de los 13.970 registrados un año antes. La caída es moderada en el agregado, pero el dato encierra un ajuste mucho más severo en uno de los mercados estratégicos para el tejido empresarial coruñés: Estados Unidos.

Las ventas al país norteamericano se redujeron un 39,9%, un desplome que coincide con las exportaciones gallegas hacia América del Norte, donde el retroceso alcanzó el 25,1% y el 32% en el caso específico estadounidense.

El endurecimiento arancelario impulsado por la Administración Trump ha pasado factura. Sectores con elevada proyección exterior, desde el textil hasta determinadas manufacturas industriales, han visto erosionada su competitividad por el encarecimiento de sus productos.

El impacto no ha sido homogéneo, pero sí lo suficientemente intenso como para alterar el equilibrio geográfico de las ventas. La caída en Estados Unidos explica buena parte del enfriamiento exportador en 2025 y refuerza la sensación de vulnerabilidad ante decisiones de política comercial ajenas al control empresarial.

Francia e Italia, a la baja

En Europa, principal destino de las mercancías coruñesas, el comportamiento ha sido desigual. Francia, uno de los primeros clientes, redujo sus compras un 11,7%, en línea con el descenso del 5,1% en el conjunto gallego, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Italia, otro de los principales mercados, también retrocedió un 2,3% en A Coruña, mientras que en Galicia la caída fue del 9,1%.

Son ajustes relevantes en mercados maduros, que contrastan con la fortaleza de otros aliados comunitarios. Portugal, tradicional socio comercial de referencia, incrementó sus adquisiciones un 6,1% en la provincia y un 1,8% en Galicia, y Polonia avanzó un 8,7%, apoyada en el dinamismo que el IGE recoge para este destino en el conjunto autonómico.

La fotografía sectorial muestra además contrastes significativos. En el ámbito gallego, los vehículos automóviles y tractores aportaron el principal impulso positivo al conjunto de las exportaciones durante el pasado ejercicio, mientras que determinados productos químicos restaron dinamismo. Este patrón ayuda a entender por qué algunos nichos industriales han logrado compensar parcialmente la debilidad en mercados clave, aunque sin neutralizar el golpe procedente de Norteamérica.

Balanza comercial positiva

Pese a la desaceleración exportadora, la balanza comercial provincial se mantiene en terreno positivo. Con importaciones por 11.015 millones en 2025, frente a los 11.142 de un año antes, el saldo arroja un superávit de 2.832 millones. A Coruña sigue vendiendo al exterior más de lo que compra, pero la estructura de destinos revela un riesgo creciente: la elevada exposición a mercados sensibles a la política arancelaria.

El ejercicio deja una conclusión clara. El músculo exportador coruñés resiste y mantiene capacidad de generar excedente, pero el desplome cercano al 40% en Estados Unidos evidencia que la geopolítica ya forma parte de la cuenta de resultados.

Además, el comportamiento de las importaciones confirma un contexto de mayor competencia y encarecimiento de insumos en determinados capítulos, lo que añade presión sobre los márgenes empresariales. Aunque el volumen comprado al exterior descendió ligeramente en la provincia, el conjunto gallego registró un avance del 2,2%, reflejo de una economía que mantiene su pulso, pero que opera en un escenario internacional volátil.