Greenfiber acusa al Gobierno de repudiar el proyecto de Altri por cuestiones «políticas»

Greenfiber, filial de Altri y promotora del proyecto Gama en Palas de Rei, respondió este jueves a las declaraciones de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, cuestionando la decisión de la Administración central de dejar fuera la iniciativa de la planificación eléctrica. Según la empresa, la exclusión no obedecería a criterios técnicos, sino políticos.

«Greenfiber está convencida de que la decisión de la Administración Central de excluir el proyecto Gama de la planificación eléctrica tiene un carácter político y no técnico», sostiene la compañía, que añade que no recibió «ninguna explicación técnica que justificase esa exclusión».

En su comunicado, la empresa explica que ya presentó alegaciones a la planificación de red y que, por el momento, no ha obtenido respuesta del Ministerio. «A esta planificación de red, Greenfiber ha presentado alegaciones que, hasta el momento, no han recibido contestación», afirma.

Al margen de ese proceso, Greenfiber señala que trabaja en alternativas de conexión eléctrica: «Actualmente, la empresa se encuentra estudiando diferentes opciones técnicas para la conexión a la red eléctrica, independientemente de la planificación futura de Red Eléctrica Española».

Por último, Greenfiber defiende la “madurez” del proyecto y el impacto económico que, a su juicio, podría tener en Galicia, subrayando el reconocimiento europeo recibido. «Greenfiber se reafirma en la madurez del proyecto y el valor que puede aportar a la economía, el territorio y el sector forestal de Galicia», concluye, antes de recordar que la UE le otorgó «el sello STEP (…) con la consideración de proyecto estratégico para Europa».