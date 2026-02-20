La Xunta inicia el archivo del proyecto de Altri ante la falta de conexión eléctrica
La empresa tiene tres meses para presentar alegaciones
N. V.
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha informado este viernes de que su cartera comienza el archivo del proyecto GAMA, impulsado por la pastera lusa Altri en Palas de Rei, tras quedarse fuera de la planificación de las redes eléctricas hasta 2030. «La zona central de Lugo, que linda con A Coruña, queda absolutamente sin conexión. Ahí hay un proyecto industrial estratégico que estábamos tramitando, conocido como el proyecto de Altri, e iniciamos ya el archivo de este expediente», ha explicado al respecto.
Concretamente, según ha esgrimido la conselleira, «el archivo y la caducidad del expediente viene determinado porque la empresa no puede justificar la fórmula técnica que preveía en el proyecto para su conexión», puesto que la zona de la provincia de Lugo en la que preveía instalarse «por desgracia no va a poder tener hasta 2030, que es cuando se hará la siguiente planificación, ningún tipo de industria».
En este contexto, y en línea con lo que ha estado diciendo la Xunta «desde que Medio Ambiente otorgó la declaración de impacto ambiental», la conselleira resaltó que la parte industrial de conexión eléctrica estaba incompleta «y que estaba en manos de la empresa y del Gobierno central, en concreto del Ministerio de Transición Ecológica, dar enchufe a la compañía». «Si no existe esta conexión concreta, con la subestación que necesita», el proyecto, ha aseverado Lorenzana, «queda archivado».
En todo caso, durante los próximos tres meses la empresa puede hacer las alegaciones que considere procedentes, y será una vez transcurrido este plazo cuando «si no logra justificar la conexión», se produce «un archivo automático y la caducidad» del proyecto.
