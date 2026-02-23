Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo
Más del 96 por ciento de los solicitantes recibirán la ayuda
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado este viernes más de 38 millones de euros de la ayuda a los ganaderos de vacuno de carne en régimen extensivo.
En total, se pagan 6.115 expedientes que suponen más del 96 por ciento de los solicitantes de esta ayuda y el importe abonado corresponde al 90% de la ayuda, que es lo que se puede pagar en esta fecha.
Con ello, la Junta vuelve a cumplir con los ganaderos y paga a principios del año esta ayuda, tal y como ocurrió en 2025.
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- Paco Mivida (86 años), mito del Entroido en Oleiros: 'La gente ya no tira de retranca; es un arte que se está acabando
- La pasarela provisional entre las estaciones de buses y trenes de A Coruña abrirá el lunes 23 de febrero
- Eva Amaral: 'A Coruña es nuestra segunda casa y el lugar donde encontramos la paz
- Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
- Urbanismo de Sada informa en contra de una de las plantas de baterías de Meirás
- Conflicto en los juzgados por el pago de 1,16 millones Culleredo a Obralar
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos