Cuerpo afirma que el 60% de los productos españoles están "ligeramente mejor" con los nuevos aranceles de Trump

"Extremadamente compleja". Así ha definido el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la situación que viven los exportadores españoles por el nuevo orden de los aranceles de Trump. Washington impuso aranceles a la totalidad de los socios comerciales de EEUU el pasado 2 de abril de 2025, el 'Día de la Liberación'. Las tarifas, anunciadas entonces a bombo y platillo por el magnate neoyorquino, han sufrido un duro revés.

El Tribunal Supremo de EEUU determinó en una resolución el pasado viernes que la ofensiva arancelaria vulneraba la Constitución estadounidense al acogerse a la Ley de Poderes Económicos ante Emergencias Externas (IEEPA por sus siglas en inglés), que según los argumentos de la Corte "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Ante este varapalo, la Casa Blanca se ha visto obligada a cambiar de estrategia, anunciando un nuevo arancel global del 10% —que planea elevar a la mayor brevedad posible al 15%—. Con esta nueva situación, Cuerpo ha afirmado este martes que la mayoría de productos españoles se encuentran ahora mismo en una situación "ligeramente más favorable".

Una tremenda confusión

En una entrevista en 'Onda Cero' recogida por 'Europa Press', Cuerpo ha explicado que, en virtud del acuerdo EEUU-UE, el arancel medio se encontraba en torno al 14,4%, mientras que actualmente el arancel medio con Estados Unidos está en torno al 12,6%. "Esta es la situación actual, pero de nuevo creemos que es temporal, puesto que estos aranceles solo van a estar en vigor en principio 150 días y, mientras tanto, ya ha anunciado la administración americana que está trabajando en otras figuras", ha añadido Cuerpo.

Este martes entrará en vigor el arancel del 10% que anunció Trump el pasado viernes. Se sumará a los aranceles recíprocos que ya existían antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. El ministro, así, ha explicado que lo que entrará en vigor esta misma noche será "un 10% mas el arancel pre-Trump". En cuanto a los aranceles antes de Trump, la UE estaba incluida entre los bloques más favorecidos, y fuentes de Economía apuntan que oscilaban "entre el 2% y el 3%".

Mejora relativa

Cuerpo ha detallado que, en cuanto al pago de aranceles a EEUU, el 60% de los productos españoles están "ligeramente mejor" de lo que estaban con el acuerdo UE-EEUU, el 10% están "ligeramente peor" y el 30% "más o menos igual".

El curso legislativo que han seguido los aranceles es confuso. "Teníamos esa situación pre-Trump, con aranceles previos a esta tabla que presentó de aranceles recíprocos en esa rueda de prensa de principios de abril del año pasado. Posteriormente, gracias a esos aranceles recíprocos que pone sobre la mesa, que se basan en un poder especial del presidente americano en situaciones de emergencia económica, que les permite poner aranceles sin límite temporal ni cuantitativo, y sin pasar por el Congreso, se negocian los acuerdos bilaterales", ha explicado.

El acuerdo que aplica en el caso de España es el que Trump suscribió con la Unión Europea, fijando un 15% generalizado para todos los productos. "¿Qué es lo que pasa el viernes pasado? Que esta base jurídica de este poder en materia de emergencia económica se cae. Por lo tanto, volveríamos a la situación previa a los aranceles recíprocos, previa al mes de abril", ha aclarado.

Sin embargo, el titular de Economía es consciente de que esta situación es temporal, ya que EEUU buscará volver cuanto antes a los aranceles impuestos en el Día de la Liberación. "Nosotros lo que queremos es la situación previa a los aranceles originales de abril, es decir, una situación de reducción de barreras, porque esto son barreras y fragmentación al comercio. Ya hemos visto en este año 2025 que ha afectado a las exportaciones de todo el mundo a Estados Unidos, incluido a las españolas", ha recalcado el ministro.