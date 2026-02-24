El Ibex pierde un 0,6% arrastrado por la banca pese al subidón del 6% de Endesa

El Ibex 35 ha registrado en la media sesión de este martes una caída del 0,6%, que lo ha llevado a situarse en los 18.167,3 enteros, a causa de las caídas generalizadas que está experimentando el sector bancario en los mercados. Así, el Ibex no puede evitar cotizar en negativo pese al tirón de Endesa, cuyas acciones están ganando más de un 6% a causa de su presentación de resultados y perspectivas futuras.

La compañía registró un beneficio neto de 2.341 millones de euros en 2025, un 18% más que el año anterior, debido al crecimiento de la demanda eléctrica ajustada, un 2% más a escala peninsular; y a unos precios de la electricidad "muy competitivos" (65 euros megavatio-hora), a los que se suman otros 16 euros por el sobrecoste de los servicios complementarios, 5 euros más que el año anterior, "como consecuencia de los costes de la denominada operación reforzada" implantada por Red Eléctrica tras el apagón. La deuda neta se situó en 10.110 millones de euros, un 8,7% más.

Otro gigante empresarial ha presentado también resultados. Telefónica ha sufrido en sus cuentas anuales impactos milmillonarios de los costes del recorte de plantilla en España, por el impacto de la venta de varias filiales de Latinoamérica y por ajustes extraordinarios de valoración de algunos activos. El grupo comandado por Marc Murtra registró el año pasado unas pérdidas históricas atribuidas de 4.318 millones de euros, frente a los números rojos de solo 49 millones que se apuntó el ejercicio anterior, según la información remitida a la CNMV.

Al otro lado del Atlántico, los mercados están viviendo una renovada incertidumbre a causa del impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en negocios considerados hasta ahora defensivos. Los analistas de Renta 4 apuntan a la caída que registró ayer IBM, de un 13%, ante el anuncio de Anthropic de que su modelo Claude es capaz de trabajar y optimizar código Cobol, "lo que el mercado interpretó como un potencial riesgo para el negocio de modernización y mantenimiento de sistemas legacy sobre el que IBM ha construido una parte relevante de su ventaja competitiva".

Con estos avances, las mayores subidas del Ibex 35 en el tramo medio de negociación se las anotaban Endesa (+6,40%), Acciona (+1,88%), Iberdrola (+1,61%), Redeia (+1,18%) y Enagás (+1,03%). Por el lado contrario, los descensos más pronunciados eran los de Banco Sabadell (-3,05%), CaixaBank (-2,87%), Banco Santander (-2,76%), Mapfre (-2,74%) e Indra (-2,67%).

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente cotizaban al mediodía con caídas, al igual que el Ibex. Salvo París, que registraba una ligera subida del 0,03%, Milán perdía un 0,49%; Londres, un 0,26%; y Fráncfort, un 0,12%.

Por otra parte, en el mercado de las materias primas, el precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, caía un 0,21%, hasta los 71,34 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, perdía un 0,06%, hasta los 66,27 dólares.