La economía gallega pierde fuelle y este año crecerá tres décimas menos
La construcción y los servicios sostendrán el PIB, con menor impulso el próximo ejercicio
La economía gallega mantendrá una senda de crecimiento moderado en el horizonte 2026-2027, según las últimas previsiones del observatorio Hispalink. Los modelos de la red universitaria estiman que el PIB de Galicia avanzará en torno al 2,4% este año, en línea con la desaceleración prevista para el conjunto de España, y moderará su ritmo de crecimiento el próximo ejercicio.
El escenario dibuja una comunidad que continúa expandiéndose, aunque a menor velocidad que en el bienio anterior, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, la evolución de la demanda europea y el progresivo agotamiento de algunos estímulos extraordinarios. La previsión del 2,4% para este año supone tres décimas menos que en 2025, pero tres más que el próximo ejercicio.
Por sectores, la construcción aportará el mayor crecimiento este año (3,7%), mientras que el sector primario retrocederá (-1,9%). Los servicios seguirán siendo otro de los principales soportes del crecimiento (2,7%), apoyados en el consumo y en el tirón de determinadas actividades vinculadas al turismo y a los servicios empresariales.
La industria, con un peso relevante en la estructura productiva gallega, mostrará un comportamiento similar a la media gallega (2,4%), condicionado por la evolución de los mercados exteriores y de los costes energéticos.
