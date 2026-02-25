Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FUNDECYT asesora a las empresas para facilitar su acceso al programa Horizonte Europa

Mérida

Mérida, 22 feb (EFE).- La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, a través de FUNDECYT-PCTEX, ha puesto en marcha una nueva edición del programa 'Europa+Cerca 2026' para facilitar el acceso de las empresas extremeñas a la financiación y a la creación de alianzas internacionales del programa marco Horizonte Europa.

FUNDECYT-PCTEX, como nodo de la Enterprise Europe Network en Extremadura, desarrolla este programa que combina asesoramiento individualizado previo, formación especializada y una misión institucional a Bruselas con agenda grupal y personalizada.

El objetivo final es preparar a las empresas de la región para que puedan concurrir con mayores garantías a las convocatorias de Horizonte Europa, facilitando el conocimiento de las novedades del programa, la identificación de oportunidades de financiación y la creación de alianzas internacionales.

El programa regional se desarrollará entre febrero y mayo de 2026 y culminará con una misión a Bruselas del 25 al 28 de mayo, y permitirá la participación de hasta ocho empresas extremeñas con el objetivo mejorar su posicionamiento en proyectos europeos de I+D+i, según ha informado la Junta de Extremadura.

Las solicitudes se pueden formalizar hasta el 27 de febrero en la página web de FUNDECYT-PCTEX, donde se puede consultar toda la información de este itinerario que cuenta con la colaboración de la Oficina de Extremadura en Bruselas y de la Oficina Española para la Ciencia y la Tecnología (SOST), dependiente del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y ubicada en Bruselas.

La expedición tendrá lugar del 25 al 28 de mayo de 2026 y se desarrollará conjuntamente con los nodos EEN de La Rioja, Navarra y Castilla-La Mancha, con un máximo de 32 participantes, de los cuales hasta ocho serán empresas extremeñas.

Durante la visita, las empresas mantendrán encuentros con representantes institucionales y técnicos vinculados a las políticas europeas de I+D+i, además de participar en sesiones de trabajo orientadas a la configuración de futuros consorcios.

Europa+Cerca está dirigido a empresas con capacidad técnica y vocación de participar como coordinadoras o socias en proyectos europeos.

Desde su puesta en marcha en 2018, el itinerario Europa+Cerca se ha desarrollado con éxito en todas sus ediciones, consolidándose como una herramienta eficaz para impulsar la participación empresarial en programas europeos de I+D+i, según ha resaltado el Ejecutivo regional.

En este periodo han participado 45 empresas extremeñas a través de FUNDECYT-PCTEX, junto a 50 empresas riojanas y 46 navarras, reforzando la cooperación interregional y la proyección internacional del tejido empresarial en el marco de Horizonte Europa y sus programas predecesores. EFE

