Galicia progresa en innovación, pero falta más inversión en I+D

Galicia se sitúa en el grupo intermedio del ecosistema español de innovación y consolida su capacidad de captación de fondos europeos, pero mantiene un margen de mejora en inversión en I+D. Así lo refleja el ‘Informe Radar Zabala Innovation 2026’, que dibuja un mapa autonómico con diferencias claras entre las comunidades líderes y aquellas que avanzan a un ritmo más moderado.

En el reparto de los fondos europeos NextGeneration, Galicia ha captado, según el estudio, 4.124 millones de euros, una cifra que la coloca en una posición destacada en términos absolutos, en sexta posición, por detrás de territorios como Cataluña, Madrid o Andalucía y en niveles similares a Castilla y León. El dato confirma la capacidad del tejido empresarial y de las administraciones gallegas para concurrir a convocatorias competitivas y absorber financiación europea.

El informe también analiza el volumen de ayudas gestionadas por los gobiernos autonómicos en determinadas finalidades vinculadas a la innovación. En este apartado, Galicia ocupa la quinta posición por importe total, por detrás de País Vasco, Comunitat Valenciana, Cataluña y Madrid. La clasificación responde al peso económico de cada territorio y a la intensidad de sus políticas públicas de apoyo a la I+D empresarial.

Más allá de los fondos extraordinarios vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el estudio pone el foco en el esfuerzo en investigación y desarrollo. España alcanzó en 2024 un récord histórico de inversión en I+D, con 23.981 millones de euros, equivalentes al 1,5 % del PIB. En el contexto autonómico, las comunidades que lideran el indicador —Navarra, País Vasco, Madrid y Cataluña— superan con claridad esa media.

Nivel intermedio

Galicia, según el documento, se mantiene en un nivel intermedio dentro del conjunto nacional en inversión en I+D sobre PIB. Esta posición la sitúa por delante de algunas comunidades, pero todavía a distancia de los territorios con mayor intensidad tecnológica y científica. El informe vincula este indicador con la estructura productiva y el peso relativo de sectores de alto valor añadido.

El análisis se completa con los datos del Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2025, que clasifica a las comunidades españolas en distintos grupos en función de su rendimiento innovador. Galicia figura en el segundo escalón, junto a otras autonomías que presentan avances consolidados, aunque sin alcanzar los estándares de las regiones consideradas “fuertemente innovadoras”.

El documento subraya la relación existente entre inversión en I+D, productividad y niveles salariales, y señala que las regiones con mayor intensidad innovadora tienden a concentrar empleo cualificado y actividades de mayor valor añadido. En este contexto, la evolución del esfuerzo inversor se considera un factor relevante para la competitividad a medio plazo.

De cara al periodo 2026-2030, el informe apunta a la continuidad de instrumentos europeos como los fondos Feder o los nuevos mecanismos vinculados a la política industrial comunitaria, que sustituirán progresivamente al actual esquema del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La capacidad de las comunidades autónomas para adaptarse a este nuevo marco financiero será determinante para mantener el ritmo de proyectos, afirman los autores del estudio.

Noticias relacionadas

El ‘Informe Radar Zabala Innovation 2026’ ofrece así una radiografía en la que Galicia aparece como una comunidad con capacidad de captación de recursos y con un ecosistema innovador en desarrollo, pero con recorrido en el incremento del esfuerzo en I+D respecto a las regiones más avanzadas del país.