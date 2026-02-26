El bum del transporte y la logística eleva su aportación al PIB gallego a casi 9.500 millones, más ya que la pesca, la industria del motor o la cadena forestal

Desde pedir un taxi, contratar un camión de mudanzas, agenciar un viaje hasta recibir paquetes. Todas estas acciones que tienen como actividad principal el traslado de pasajeros y mercancías, así como otras actividades derivadas de ello, conforman el sector del transporte y la logística. Con una producción récord de 9.443 millones de euros y una creación de valor a la economía gallega de 3.141 millones, se consolida como sector referente en la comunidad, situándose ya por encima de la aportación de la pesca, la fabricación de vehículos y componentes o la cadena forestal-madera. Según refleja el análisis realizado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), mueve directamente el 4,1% del Producto Interior Bruto (PIB) gallego.

Más de 12.000 empresas estaban operativas en 2024 y entre todas sumaban 51.240 puestos de trabajo. De ellos, 42.896 son puestos de asalariados. A pesar de sus máximos en la contribución a la economía regional, los niveles de empleo se mantienen por debajo todavía de las cifras prepandemia (52.394) y del pico registrado en 2008, antes de la grave recesión financiera (55.667). De media, la hora se paga en el sector a 22,3 euros, frente a los 21,6 euros del conjunto del tejido productivo gallego. A Coruña y Pontevedra son las provincias que concentran un mayor grado de actividad del transporte y sus servicios anexos, con 4.809 y 3.875 entidades respectivamente.

«El sector ha crecido mucho en los últimos años y ha soportado situaciones que han desembocado en diferentes impactos sobre las cadenas de suministro. Desde el apagón hasta los aranceles, pasando por aquel barco que bloqueó el canal de Suez», señala Iago Domínguez, gerente del Cluster fa Función Loxística de Galicia. «Ahora se ha ralentizado ese crecimiento y nos hemos acercado al equilibrio. Se sigue desarrollando la actividad a un gran ritmo, pero no se prevén unos meses tan disparatados como los anteriores», explica.

Expansión logística

El sector se divide en cuatro ramas de actividad: transporte terrestre, transporte aéreo y marítimo, actividades postales y de correos y actividades anexas al transporte (logística). Esta última rama de actividad destaca por su especial crecimiento en los últimos años, un 17% entre 2000 y 2023, al calor de la fuerte demanda de los servicios de reparto. Junto al transporte por carretera y ferrocarril «destacan por ser tanto grandes oferentes como grandes demandantes dentro de la estructura productiva gallega». Representan el 91% de todo el valor añadido generado por el sector.

A nivel de empleo, predominan las empresas sin asalariados o con menos de tres trabajadores, que representan más del 83% del total. Por contra, la presencia de organizaciones con 50 o más empleados es reducida: solo 110, el 0,9% de los negocios.

Digitalización

Más allá de los «temas de siempre», como la distribución urbana de mercancías, la sostenibilidad o la promoción internacional, actualmente el sector pone el foco en la digitalización «porque la ley de movilidad sostenible que se aprobó en diciembre obliga a que la documentación que tienen que llevar a bordo los camiones sea necesariamente digital», concluye Iago Domínguez.