Ecoener dispara su beneficio bruto un 20% tras el mayor aumento de capacidad de su historia

El grupo internacional gallego de energías renovables Ecoener ha obtenido un beneficio neto de 5,8 millones de euros. La compañía ha informado este jueves de que a cierre de año logró unos ingresos de 85 millones de euros, un 4% más que el año anterior.

Este mismo mes, la compañía anunciaba la conexión de las plantas fotovoltaicas Tamarindo 1 y 2 en Colombia, que suman 23,8 MWp de potencia conjunta, con lo que alcanza los 680 MW en funcionamiento, un 60% más que en 2024. En los últimos seis meses, Ecoener ha incorporado 253 MW, el mayor salto de capacidad desde su fundación. Con los proyectos en construcción, la capacidad total de Ecoener asciende a 815 MW, lo que supone multiplicar por seis el volumen de la salida a Bolsa en 2021.

Ecoener incrementó un 20% su beneficio operativo bruto (Ebitda) en 2025, hasta 42,3 millones de euros, tras lograr el mayor crecimiento de capacidad de su historia con 253 MW nuevos en operación. El margen Ebitda alcanzó el 50%, siete puntos más que en el ejercicio anterior.

Récord en generación de energía

La generación de energía alcanzó un récord de 935 GWh (+33%), impulsada por el arranque inicial de las nuevas plantas en operación. «Los últimos años hemos ejecutado el mayor plan de expansión de nuestra historia y hoy comenzamos a ver con claridad su impacto en el negocio Iniciamos una nueva etapa que nos permite afrontar el futuro con más seguridad, estabilidad, rentabilidad y capacidad técnica, y con una diversificación internacional más equilibrada», ha señalado Luis de Valdivia, presidente de Ecoener.

Con la plena entrada en operación de los nuevos activos, Ecoener prevé un incremento significativo de sus resultados: unas ventas de 115 millones de euros en 2026 y de 132 millones en 2027, y un Ebitda de 65 millones este año, que aumentará hasta 80 millones en 2027.

La compañía registró unos ingresos de 85 millones de euros el pasado ejercicio (+4%). Hispanoamérica reforzó su papel como principal motor de crecimiento con unas ventas de más de 53 millones de euros representando el 63% del total. El 82% de los ingresos del negocio de generación procedió de acuerdos de venta a largo plazo (PPAs) y del mercado regulado.

Nuevos proyectos y crecimiento en la UE

La nueva fase de crecimiento de Ecoener tiene como objetivo aumentar la capacidad instalada, la generación de ingresos estables y la rentabilidad. La compañía apunta a reforzar su posición en los mercados donde ya opera y acelerará su expansión en países OCDE —especialmente en la Unión Europea y Canadá— con proyectos eólicos y plantas fotovoltaicas hibridadas con sistemas de baterías.

Como primer paso, Ecoener cuenta con 332 MW con previsión de ready to build en 2026 en Rumanía, Colombia y Guatemala. Una parte significativa de esos nuevos activos incorporará sistemas de almacenamiento hibridados.

Durante 2025, Ecoener avanzó en su plan de expansión en la UE con la adjudicación de un Contrato por Diferencia (CfD) a 15 años que permitirá construir un parque eólico de 54,4 MW en Miroslovesti, al noreste de Rumanía. El contrato está directamente respaldado por el Estado rumano. Ecoener ha sido la única empresa española adjudicataria en la subasta con el 5% de la potencia eólica.