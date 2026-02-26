Ecoener obtiene en 2025 un beneficio neto de 5,8 millones de euros

El grupo internacional gallego de energías renovables Ecoener ha obtenido un beneficio neto de 5,8 millones de euros, un 52 % menos que en 2024, un año en que obtuvo ingresos extraordinarios y el registro de créditos fiscales. La compañía ha informado este jueves de que a cierre de año logró unos ingresos de 85 millones de euros, un 4% más que el año anterior.

Hispanoamérica reforzó su papel como principal motor de crecimiento con unas ventas de más de 53 millones de euros, lo que representa el 63% del total.

Ecoener, con un beneficio neto de 5,8 millones, incrementó un 20% su beneficio operativo bruto (Ebitda) en 2025, hasta 42,3 millones de euros, tras lograr el mayor crecimiento de capacidad de su historia con 253 megavatios (MW) nuevos en operación. Así, el margen Ebitda alcanzó el 50%, siete puntos más que en el ejercicio anterior.

Durante el último año, la compañía ha aumentado un 60% su potencia instalada hasta 680 MW en operación. Con los proyectos en construcción, la capacidad total de Ecoener asciende a 815 MW, lo que supone multiplicar por seis el volumen de la salida a Bolsa en 2021.

La generación de energía alcanzó un récord de 935 gigavatios hora (GWh), una subida del 33%, impulsada por el arranque inicial de las nuevas plantas en operación.

"Los últimos años hemos ejecutado el mayor plan de expansión de nuestra historia y hoy comenzamos a ver con claridad su impacto en el negocio. Iniciamos una nueva etapa que nos permite afrontar el futuro con más seguridad, estabilidad, rentabilidad y capacidad técnica, y con una diversificación internacional más equilibrada", ha señalado Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, en un comunicado.

Con la entrada en operación de los nuevos activos, Ecoener prevé un incremento significativo de sus resultados: unas ventas de 115 millones de euros en 2026 y de 132 millones en 2027, y un Ebitda de 65 millones este año, que aumentará hasta 80 millones en 2027. Esta nueva fase de crecimiento tiene como objetivo aumentar la capacidad instalada, la generación de ingresos estables y la rentabilidad.

Por ello, la compañía va a reforzar su posición en los mercados donde ya opera y acelerará su expansión en países OCDE -especialmente en la Unión Europea y Canadá- con proyectos eólicos y plantas fotovoltaicas hibridadas con sistemas de baterías.

Noticias relacionadas

Como primer paso, la empresa cuenta con 332 MW con previsión de 'ready to build' en 2026 en Rumanía, Colombia y Guatemala. Una parte significativa de esos nuevos activos incorporará sistemas de almacenamiento hibridados.