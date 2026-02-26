Ferrovial gana 888 millones de euros en los últimos 12 meses, un 72% menos

La empresa española de infraestructuras Ferrovial anunció este miércoles un beneficio neto acumulado de 888 millones de euros (unos 1.040 millones de dólares) en los últimos 12 meses, un 72 % menos respecto al mismo periodo del año pasado.

Según un comunicado publicado al cierre de la Bolsa de Nueva York, donde cotiza desde mayo de 2024, Ferrovial tuvo unos ingresos acumulados de 9.627 millones de euros en el último año, un 5 % más interanual.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado se situó en 1.457 millones de euros, un 8 % más.

Por áreas de negocio, los mayores ingresos procedieron de la construcción (7.653 millones de euros, un 6 % más) y las carreteras de peaje (1.374 millones de euros, un 9 % más), mientras que el mayor crecimiento se dio en las actividades de energía (339 millones de euros, un 26 % más).

En su negocio de aeropuertos, Ferrovial obtuvo 111 millones de euros durante el año, un 23 % más interanual.

En un comunicado, la compañía señaló que la construcción de la nueva terminal del aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, "sigue avanzando con el objetivo de que esté lista para entrar en funcionamiento".

Además, destacó que el aeropuerto internacional de Dalaman, en Turquía, reportó un incremento del 2,5 % de su EBITDA ajustado.

Según la compañía, este incremento estuvo impulsado por los buenos resultados comerciales, que compensaron de manera parcial la disminución del tráfico "a causa de las condiciones macroeconómicas y los retos geopolíticos" en Turquía.

La empresa celebró además sus "sólidos resultados" y el crecimiento "sustancial" de los ingresos en todas sus áreas de negocio.

En los últimos tres meses, Ferrovial tuvo un beneficio neto de 197 millones de euros (un 92 % menos) y unos ingresos de 2.715 millones de euros (un 8 % más).

En las operaciones electrónicas tras el cierre de Wall Street, Ferrovial, que cotiza en el índice Nasdaq, bajaba un 0,19 %.

La empresa española debutó el pasado diciembre en el índice Nasdaq 100, que agrupa a las cien compañías no financieras de mayor capitalización que cotizan en el indicador, entre las que se encuentran titanes como Nvidia o Apple.