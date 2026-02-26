Iberdrola emite un bono híbrido “Verde UE” por 600 millones de euros

Iberdrola ha vuelto a acceder a los mercados de capitales, en esta ocasión para refinanciar un bono híbrido con vencimiento a finales de abril de este año. La compañía ha colocado 600 millones de euros de bono híbrido verde, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El bono, que por su naturaleza de híbrido es en principio perpetuo cuenta con una opción de recompra a la par que comienza a partir de diciembre de 2032.

La demanda registrada ha reflejado el gran interés de los inversores por Iberdrola, hasta alcanzar más de 5.000 millones de euros, con la participación de casi de 280 inversores internacionales cualificados, lo que ha permitido a Iberdrola estrechar significativamente el margen ofrecido. Las principales geografías entre las que se distribuye la operación son Reino Unido (27%), Francia (24%) y Alemania (14%), España (10%), Países Bajos y Luxemburgo (10%) e Italia (5%).

Finalmente, con un libro cercano a los 2.000 millones de euros, Iberdrola ha conseguido situar el cupón en el 3,95%, muy competitivo y por debajo de la referencia teórica según la cotización de sus bonos en el mercado secundario, logrando la prima más baja de la historia para un emisor español. Todo ello pone de manifiesto el fuerte apetito de los inversores por el crédito de Iberdrola y su confianza en el Grupo presidido por Ignacio Galán, tras los buenos resultados del ejercicio 2025 presentados en el día de ayer, situándola como best in class del mercado.

La compañía ha aprovechado la ventana de mercado surgida tras su presentación de resultados, con los niveles de coste en mínimos anuales y anticipándose a una posible avalancha de oferta competitiva a partir de la semana que viene.

En la colocación han participado ocho bancos internacionales de primer nivel: BNP, HSBC, Unicredit, BBVA, Santander, Natixis, SMBC y Commerzbank, que han facilitado el acceso a los inversores de forma muy satisfactoria.

Cabe destacar que se trata de un bono verde, que combina tanto los Principios de los Bonos Verdes de ICMA como el nuevo Estándar Europeo de Bonos Verdes “Verde UE”, con más de un 62% de participación de inversores sostenibles.

La emisión cerrada hoy por Iberdrola supone su primera operación pública en el mercado en lo que va de año. Esta operación servirá para refinanciar una operación de este mismo tipo cuya recompra tendrá lugar próximamente, manteniendo de esta forma estable el volumen de híbridos de la compañía en un importe de 8.250 millones de euros, tal y como se comprometió el emisor en su reciente Capital Markets Day en Londres.

Los bonos híbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, con lo que esta operación contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo. La última emisión de este tipo de deuda por parte de Iberdrola databa de noviembre de 2024 con un cupón del 4,247%.