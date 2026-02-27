CCOO denuncia que los gallegos hacen 122.000 horas extra no pagadas a la semana

Los trabajadores gallegos realizaron en 2025 una media de 122.186 horas extraordinarias no pagadas cada semana, según denuncia Comisiones Obreras (CCOO), que cifra en cerca de 7.600 euros anuales la pérdida por empleado afectado. Los datos, elaborados por el Gabinete Económico del sindicato a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA), sitúan a Galicia como la sexta comunidad con mayor volumen de horas extra sin retribuir, solo por detrás de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco.

En términos absolutos, unas 21.000 personas asalariadas en Galicia realizaron horas extraordinarias no pagadas cada semana el pasado ejercicio. De media, cada trabajador afectado hizo 5,8 horas extra semanales sin compensación económica ni en tiempo de descanso, lo que equivale a una pérdida aproximada de 146 euros por semana y a 7.592 al año entre salarios y cotizaciones no abonadas. La cifra supera en más de 200 euros la media estatal.

CCOO advierte de que esta práctica constituye una «forma de explotación laboral persistente y estructural» que no se ha logrado erradicar pese a la entrada en vigor en 2019 del registro obligatorio de jornada, aprobado mediante el Real Decreto-ley 8/2019. Seis años después de su implantación, el sindicato sostiene que el 39% de las horas extraordinarias realizadas en España siguen sin cotizar, pagarse o compensarse con descanso, lo que evidencia, a su juicio, que las medidas adoptadas han sido «insuficientes e ineficaces».

Impacto en las arcas públicas

El impacto no es solo individual. Según la organización sindical, las horas extra no pagadas suponen una merma de ingresos para la Seguridad Social. El sindicato considera «especialmente grave» que la Administración pública figure entre los sectores con mayor volumen de horas extraordinarias no abonadas. A su entender, el sector público debería actuar como referente en el cumplimiento de la legalidad laboral.

Ante este escenario, CCOO Galicia plantea seis medidas para atajar el problema. Entre ellas, el refuerzo de la Inspección de Trabajo con más medios humanos y técnicos, la realización de auditorías sistemáticas de los registros de jornada —sobre todo en los sectores más afectados— y la imposición de «sanciones ejemplares» que disuadan del incumplimiento, incluyendo la responsabilidad solidaria en las cadenas de subcontratación.

También reclama campañas de información y asesoramiento dirigidas a los trabajadores sobre sus derechos y los mecanismos de denuncia, la incorporación de cláusulas de control en los convenios colectivos y la ejemplaridad del sector público gallego, tanto autonómico como local, para eliminar cualquier práctica de horas extra no pagadas.