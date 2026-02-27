La inflación se mantiene en el 2,3% en febrero por la caída en los precios de la electricidad

El Índice de Precios de Consumo (IPC), indicador que mide la inflación en España, se ha mantenido impasible entre enero y febrero, situándose también en el segundo mes del año en el 2,3%, tal y como ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes.

El organismo ha proporcionado el dato del IPC adelantado, ampliando que la estabilidad del dato viene, principalmente, a raíz de la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas de prácticamente todo lo demás: combustibles, restauración y alimentos.

Atendiendo a la variación del IPC armonizado, que proporciona una medida común con otras naciones para realizar comparaciones internacionales, esta se situó en el 2,5%, sumando una décima respecto al pasado mes de enero.

Por otra parte, la inflación subyacente, que excluye del cálculo del índice los alimentos no elaborados y los productos energéticos, repuntó una décima en febrero, situándose en una tasa del 2,7%.

En términos mensuales (febrero sobre enero), el IPC subió un 0,4%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de octubre, cuando aumentó un 0,7%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en febrero, hasta el 2,5%, con una variación mensual del 0,4%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el segundo mes del año, según apunta Estadística.

Según ha valorado el ministerio de Economía a través de un comunicado, los datos de la inflación muestran que "España sigue en la senda de control de precios marcada por el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de un crecimiento cercano al 2%. Y esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo".

Precisamente el pasado jueves, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, alertaba en el Parlamento Europeo de la brecha que se estaba abriendo entre los datos macroeconómicos, que recientemente muestran músculo en Europa, y la calidad de vida de la ciudadanía. La alta ejecutiva bancaria recordó a los Eurodiputados que, a través de las encuestas de satisfacción del BCE, son capaces de detectar que el rumbo positivo de la economía europea no se hace notar a pie de calle, donde las familias notan una inflación mayor a la que se reporta de forma oficial.

(Noticia de Última Hora. Habrá ampliación)