Los salarios consolidan su mejora en Galicia con los jóvenes en cabeza y la nómina bruta media escala a 2.110 euros al mes

Febrero suele ser un buen mes para el empleo. Tras su particular cuesta de enero por el fin de los refuerzos en los sectores más vinculados al comercio y el ocio durante las fiestas navideñas, el mercado laboral coge aire y enfila la racha alcista que le lleva a los picos habituales en la temporada alta del verano. Galicia tenía 1.087.767 afiliaciones el pasado día 13, según el último balance publicado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Son unas 3.100 más que al cierre de enero. La media de la primera quincena ronda las 1.086.713 altas, alrededor de 2.900 por encima del mes anterior. A la espera de conocer la cifra definitiva de todo febrero la próxima semana, la ocupación mantiene el buen ritmo, en paralelo también a la mejora salarial que se ha ido notando en la negociación de los convenios colectivos y la recaudación del IRPF.

La base media de cotización en la comunidad alcanzó los 2.112,4 euros en septiembre, como recoge la actualización de los datos publicada ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Un nuevo máximo histórico tras la subida del 4,2% en comparación con el mismo mes de 2024 (2.026,9 euros). Detrás del repunte no está solo la mejora aplicada a los puestos que ya existen. Hay un bum de empleo en actividades consideradas de alto valor desde la pandemia. De los sectores de los cuidados y de aquellos protagonistas de las transiciones digital y energética. Pagan más y, al ganar peso en las afiliaciones, elevan el salario medio bruto. A la cabeza en la creación del empleo el pasado ejercicio en Galicia figura la sanidad, con 2.037 cotizantes más. La educación ganó 1.843; 1.236 la construcción especializada; 958 la programación, consultoría e informática; y 650 los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería.

Por edades

El mayor ascenso de sueldos se dio en los menores de 30 años, entre los que hay un antes y un después con la entrada en vigor de la reforma laboral que extendió los indefinidos como contrato prioritario. De media, su base de cotización creció el 5,1% y alcanza los 1.505,8 euros. Entre los 30 y los 34 años, el alza fue del 4,9%, hasta los 2.006 euros. En los trabajadores de 35 a 39 años, con una base media de 2.099,7 euros, el avance superó ligeramente el 5%; el 4,2% en los de 40 a 44 años (2.187,2 euros); el 4,3% en los de 45 a 49 años (2.276,8 euros); el 4,6% en la horquilla de los 50 a los 54 años (2.309,3 euros); el 3,8% en los de 55 a 59 años (2.296,9 euros); y el 3,1% a partir de los 60 años (2.317 euros).

base de cotizacion por tramos de edad / Hugo Barreiro

La Seguridad Social también ha divulgado ya los datos de las bases de cotización del resto de comunidades, aunque únicamente centradas en el régimen general, sin incluir, por tanto, autonómos y ocupados en el régimen del mar. En el caso de los asalariados de Galicia, asciende a 2.016 euros, lo que supone un incremento anual del 3,6%. El sueldo bruto, incluyendo pagas y horas extra, en el conjunto del Estado rebasa los 2.270 euros después de una subida del 3,9%. Los territorios con mayor escalada fueron Baleares (4,9%); La Rioja (4,4%), Canarias (4,1%) y Madrid (4,1%). Las bases de cotización más elevadas están en País Vasco (2.728 euros), Madrid (2.560) y Navarra (2.540).

Brecha

La brecha por género roza los 320 euros al mes en Galicia. La base de cotización media en los hombres llega a 2.270 euros y 1.959 en las mujeres. Hay otra importante diferencia por nacionalidad. Mientras la remuneración bruta de los trabajadores de nacionalidad española acaricia los 2.150 euros, en los extranjeros se quedó en 1.564 euros (586 euros menos).