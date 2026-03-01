La santiaguesa D3 Applied Technologies se convierte en copropietaria de Karbonius Composites

Una operación empresarial casi cruzando una calle. La santiaguesa D3 Applied Technologies, propiedad del CEO de Televés, Gonzalo Redondo, se ha convertido en copropietaria de Karbonius Composites, empresa especializada en piezas de carbono para el sector de la automoción. El propio Redondo señala que el movimiento forma parte de la «estrategia de diseñar y fabricar productos de alta gama en Galicia».

El anuncio lo ha realizado el consejero delegado, calificando de «hito muy especial» para D3 Applied Technologies. «Hemos tenido la increíble suerte de encontrar a David Segade y su equipo literalmente al otro lado de la calle», apuntó Redondo en alusión al fundador de Karbonius, empresa establecida en 2008 que ha ido creciendo hasta tener «una planta de composites de primer nivel».

«Hoy en día, cuenta con dos edificios equipados con maquinaria CNC, autoclaves y, lo más importante, un equipo extremadamente profesional y bien organizado», añade el también CEO de Televés desde septiembre del pasado año.

Interior de las instalacioens de Karbonius Composites en Milladoiro / Karbonius

Ambas empresas se encuentran situadas en el polígono Novo Milladoiro y para combinar ambos procesos, el de diseño y el de producción, la firma santiaguesa incorporó a la ingeniera naval Lodovica Genghini. «Con ella a bordo, no solo somos capaces de organizar el caos creativo, sino que estamos construyendo un puente directo entre el desarrollo de diseños orientados al rendimiento y la fabricación de alta gama», apunta Redondo.

Eso sí, aunque ahora se da esta copropiedad, ambas empresas guardan una vinculación previa, en desarrollos de barcos a vela de alta competición o producción de drones. «Ya hemos compartido juntos una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 470, actualmente están fabricando nuestra última generación de diseños de drones y tenemos algunos proyectos nuevos muy interesantes en el horizonte», avanza el responsable de la firma santiaguesa a través de un post en LinkedIn.

D3 Applied Technologies ha destacado por sus trabajos de diseño e ingeniería naval. De hecho, es uno de los socios estratégicos en el proyecto mareomotriz de la redondelana Magallanes Renovables, que entra ahora en su fase decisiva con la construcción de su primera plataforma comercial para generar energía a partir de la fuerza de las corrientes marinas.