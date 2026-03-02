Indra se vuelca en una integración rápida con Escribano y descarta buscar ya otras compras alternativas

Indra pretende volcarse en llevar a buen puerto y de manera lo más rápida posible una integración con el grupo Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para acelerar su crecimiento y aplaza la búsqueda de otras compras alternativas por si el movimiento descarrila. La operación resulta especialmente delicada por el riesgo evidente de conflicto de interés -porque EM&E está controlada por la familia del propio presidente de Indra, Ángel Escribano- y ha provocado tensiones entre los accionistas del grupo tecnológico y de defensa.

El consejo de administración de Indra, con el grupo estatal SEPI como mayor accionista (con un 28%) a la cabeza, ha encargado al consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, que encuentre una fórmula para impulsar la integración de EM&E y sortee el conflicto de interés y no ponga en peligro los criterios legales de gobernanza. “El consejo de administración me ha pedido que hable con los diferentes ‘stakeholders’. Lo estoy haciendo, y cuando tenga formada la opinión y sepa cómo puede ser el acuerdo, volveré al consejo de administración para hacer una propuesta”, ha explicado De los Mozos en un encuentro con medios de comunicación en el marco del Mobile World Congress, que se celebra esta semana en Barcelona

“Hay que ser ágiles”. El CEO de Indra promete celeridad en la búsqueda de una fórmula que sortee las reticencias de algunos de los socios, singularmente SEPI, que teme que una fusión entre Indra y EM&M implique que la familia Escribano tome un poder en el grupo como para romper la actual posición de control del Estado español. Frente a la fusión de los dos grupos, ahora la compañía se plantea otras opciones como que Indra tome una participación mayoritaria en el grupo familiar de los Escribano o la creación de una filial de defensa que integre a ambas compañías, pero con la SEPI manteniendo su posición de control en la matriz.

De momento, Indra descarta la exploración de otras operaciones corporativas para ganar tamaño de manera acelerada y que sirvan de alternativa por si la integración con el Grupo Escribano acaba frenándose. “Si estoy trabajando en una solución, no me planteo otra. Ya tengo bastante trabajo para ponerme con otra cosa”, ha sentenciado De los Mozos. “España necesita empresas de tamaño suficiente y el consejo de administración ha identificado una compañía que aporta valor. Por qué tengo que trabajar en otra cosa. Estoy trabajando en esto”.

A la espera de que el CEO encuentre una fórmula de encaje para la operación, el presidente de Indra, Ángel Escribano, se encuentra al margen de los movimientos para evitar entrar en un conflicto de interés directo. Y en las últimas semanas ha habido informaciones que apuntaban incluso a la salida de Escribano como máximo ejecutivo del grupo por las tensiones accionariales internas. “Yo no sé nada de eso. Yo hago todo lo mejor que puedo, y el trabajo habla por sí mismo”, ha indicado el propio Escribano en el mismo encuentro con prensa. “Yo estoy tan a gusto”.