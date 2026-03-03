El gigante BlackRock completa su salida de Naturgy con un doble zarpazo por 4.500 millones

Naturgy se queda sin uno de sus accionistas históricos. El gigante BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ha completado su salida del accionariado de la energética con dos operaciones exprés ejecutadas en apenas tres meses. El fondo GIP, controlado ahora por BlackRock, ha puesto fin a una década de presencia en el capital del grupo español con dos colocaciones aceleradas con las que se ha desprendido conjuntamente de un paquete total de un 18,5% del capital y con las que ha hecho caja por 4.494 millones de euros.

El fondo GIP ya colocó el pasado diciembre en bolsa de un 7,1% del capital de la energética española por 1.703 millones de euros, con un descuento de más del 5% por debajo del precio de cierre de las acciones en bolsa. Y ahora la entidad culmina su adiós a Naturgy con otra colocación exprés dirigida a inversores cualificados de otro 11,4% con la que ha obtenido 2.791 millones de euros, esta vez con un descuento del 5,6%, lo que es habitual en este tipo de desinversiones rápidas.

La primera operación se hizo a un precio de venta de 24,75 euros por acción y esta segunda venta, ejecutada esta misma noche, ha sido a 25,20 euros por título. Naturgy cerró la sesión de ayer con una cotización de 26,7 euros por acción tras una subida progresiva en los últimos meses. En la primera operación Criteria aprovechó para reforzarse en el capital de Naturgy y elevar su participación hasta casi el 26%, tras sumar un 2% extra gracias a la venta parcial de GIP. Y en esta segunda operación -cuyos compradores que han acudido aún no se conocen- el mercado está expectante ante una eventual nuevo refuerzo de Criteria y/o también un aumento de participación del fondo australiano IFM (con un 15,5% actualmente).

GIP entró en el accionariado de Naturgy hace diez años, en septiembgre de 2016. Lo hizo mediante la compra del 10% en manos de Repsol y de otro 10% de Criteria, a un precio de 19 euros por acción. Hacía tiempo que se daba por completado el ciclo inversor de GIP por el tiempo que suelen mantenerse las participaciones de este tipo de fondos, y más por el interés evidente por monetizar sus milmillonarias plusvalías latentes, tanto por la revalorización de sus paquetes como por los dividendos acumulados en este periodo. En el mercado se da casi por descontado que el fondo CVC, ahora con un 13,8% en el capital de Naturgy, será el siguiente en dar el paso y salir del grupo. CVC también ha cumplido su ciclo inversor tras ocho años en la compañía, donde desembarcó tras comprar el 20% que aún estaba en manos de Repsol.

