MUFACE abre el plazo para pedir ayudas dentales y oculares: cómo y cuándo solicitar

Los mutualistas jubilados o de alta voluntaria de la sanidad concertada pueden solicitar desde el pasado 1 de marzo hasta el próximo 31 del mismo mes las ayudas bucodentales y oculares mediante impresos en papel, sin necesidad de hacerlo a través de la sede electrónica ni de la aplicación móvil. Así lo ha anunciado MUFACE, que, pese a encontrarse en una etapa de cambios internos, refuerzo de su sanidad concertada y digitalización, mantiene también su operativa habitual de prestaciones.

La convocatoria está destinada a las personas mutualistas en situación de jubilación, a quienes están en alta voluntaria y a los beneficiarios con documento asimilado al de afiliación (BDAP) dentro de la sanidad concertada de MUFACE. Se da la circunstancia de que este grupo constituye el colectivo más numeroso entre quienes están adscritos a la sanidad concertada del modelo.

En estos casos, las ayudas únicamente pueden solicitarse en formato papel durante la campaña del mes de marzo. La tramitación online, ya sea mediante la sede electrónica o la aplicación móvil, queda reservada al resto del colectivo mutualista en activo, que puede pedir estas prestaciones por internet a lo largo de todo el año. Por lo tanto, las personas jubiladas deben prestar especial atención a los plazos marcados para no quedarse fuera.

MUFACE ha establecido que el periodo para presentar las solicitudes será del 1 al 31 de marzo. Asimismo, recuerda que las ayudas destinadas a cubrir gastos dentales y oculares se convocan en dos ocasiones al año, en marzo y en octubre, y que para este mismo colectivo la tramitación debe realizarse en papel en ambos casos.

Las ayudas únicamente pueden solicitarse en formato papel durante la campaña del mes de marzo / ShutterStock

Cómo obtener el impreso de solicitud de MUFACE y enviarlo

Para poder solicitar la ayuda es necesario contar con el formulario oficial y cumplimentarlo de forma adecuada. MUFACE señala tres maneras de conseguir este impreso, pensadas, sobre todo, para quienes tienen mayores dificultades con los trámites digitales:

Descargarlo desde su página web.

Solicitarlo al Servicio Provincial por teléfono o a través del Formulario de atención a mutualistas para recibirlo por correo postal (utilizando, si procede, el teléfono preferente del Servicio MUFACE 75+ para personas de 75 años o más).

Recogerlo personalmente en el Servicio Provincial correspondiente, siempre con cita previa.

De este modo, incluso las personas que no utilizan internet o no se encuentran cómodas utilizando este sistema, pueden obtener el documento. La mutualidad ofrece tanto la descarga online como la atención telefónica, el envío por correo y la recogida presencial para garantizar que nadie se quede sin el formulario.

Una vez rellenado el formulario, la persona mutualista debe aportar las facturas correspondientes y la documentación adicional que resulte necesaria. Toda la documentación debe enviarse al Servicio Provincial de MUFACE que le corresponda.

La presentación puede realizarse por correo postal o mediante cualquiera de los registros oficiales contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, incluido el Registro Electrónico General. De esta manera, el modelo de mutualismo administrativo combina el avance de la receta electrónica, la historia clínica digital y la supervisión del sector asegurador con Asisa y Adeslas, junto con procedimientos tradicionales en papel para atender a su colectivo de mayor edad.