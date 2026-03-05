Hatta Energy, con sede en Oleiros, proyecta dos plantas de biocombustibles en Galicia

La compañía energética Hatta Energy ha anunciado la construcción de dos plantas de producción de biocombustibles en Galicia, un proyecto industrial en el que invertirá entre 12 y 14 millones de euros con el objetivo de posicionar a la comunidad como un hub europeo de energía renovable y consolidar su actividad en el mercado español de hidrocarburos. Las dos instalaciones podrían generar alrededor de 100 empleos directos, además de incentivar la economía local y crear puestos de trabajo indirectos vinculados a la logística, suministro de biomasa y servicios industriales.

Durante una comparecencia ante los medios celebrada en Santiago de Compostela, el consejero delegado de la empresa, Javier Alonso, acompañado del asesor fiscal Luis Rosón y el asesor financiero José Corbacho, explicó que la compañía decidió en 2025 reforzar su vinculación con Galicia y trasladar su sede social a la comunidad tras analizar distintas ubicaciones y concluir que ofrece las mejores condiciones para el desarrollo de este tipo de proyectos industriales.

Según Alonso, Galicia cuenta con abundantes recursos naturales, especialmente biomasa, y con infraestructuras logísticas adecuadas para la producción y distribución de combustibles renovables, lo que convierte a la región en un entorno favorable para una inversión industrial de estas características.

Hatta Energy, con oficina en Oleiros (A Coruña) y unos 40 trabajadores, se dedica a la importación y comercialización de combustibles ya refinados, a diferencia de las grandes petroleras que cuentan con refinerías propias. La empresa factura más de 3.000 millones de euros al año, y su contribución en concepto de IVA supera los 700 millones de euros anuales, lo que representa una aportación significativa a la Hacienda pública.

En términos operativos, Hatta Energy mueve casi dos millones de metros cúbicos de combustible al año en el mercado español, situándose entre los principales operadores del sector y superando el requisito de un millón de metros cúbicos establecido por la normativa para obtener la condición de operador confiable. La compañía centra su actividad principalmente en el suministro a estaciones de servicio independientes, fundamentales para mantener la competencia en el sector de carburantes.

El desafío del IVA en el sector de hidrocarburos

Durante su intervención, Alonso se refirió al nuevo sistema de control del IVA en el sector de hidrocarburos, que obliga a algunos operadores a adelantar el 110 % del impuesto antes de realizar cada operación si no cuentan con el reconocimiento de operador confiable. Esta medida supone una carga financiera importante para empresas con numerosas transacciones diarias. Solo en febrero, Hatta Energy adelantó 55 millones de euros en IVA, de los cuales unos cinco millones corresponden al 10 % adicional exigido por la normativa.

La compañía asegura que cumple los requisitos para obtener la condición de operador confiable, entre ellos haber comercializado más de un millón de metros cúbicos de combustible el año anterior y contar con más de tres años de actividad, pero aún espera la resolución administrativa. Ante esta situación, ha trasladado su caso a la Comisión Europea para que se analice el funcionamiento del mercado y las condiciones de competencia en el sector.

Evolución al alza de los combustibles

Alonso advirtió que la evolución de los precios dependerá en gran medida de la situación internacional. Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y en el estrecho de Ormuz pueden influir en los mercados energéticos y presionar los precios al alza. En este contexto, la compañía defiende que la mejor manera de garantizar precios competitivos es mantener un mercado abierto y con mayor competencia entre operadores, lo que beneficia directamente al consumidor final.

Con sus proyectos industriales en Galicia, Hatta Energy busca reforzar su actividad en el sector energético y participar en la transición hacia combustibles más sostenibles.