La patronal gallega busca afianzar lazos con EEUU en plena tensión

En un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, la tensión en los mercados y el temor a posibles trabas comerciales, el empresariado gallego busca afianzar su posición en uno de sus destinos estratégicos.

La Confederación de Empresarios de Galicia ha participado en las últimas horas en una reunión en la Embajada de Estados Unidos en Madrid para reforzar los lazos económicos bilaterales y abrir nuevas vías de colaboración.

El encuentro, presidido por el embajador estadounidense en España, Benjamín León, Jr., contó con la presencia del presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.