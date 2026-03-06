La jubilación masiva de los ‘boomers’ dispara las pensiones en A Coruña

La provincia de A Coruña ha comenzado el año con 311.540 pensionistas, la cifra más alta de su historia. Son casi 3.000 más que hace un año y más de 18.000 por encima de los registrados hace una década. El récord no es solo cuantitativo: también lo es en volumen económico, impulsado por la jubilación masiva de la generación del ‘baby boom’.

El grueso del aumento procede de las prestaciones de jubilación, que alcanzan ya a 194.326 beneficiarios en febrero frente a los 179.367 del mismo mes de 2016. Solo en este periodo se han incorporado casi 15.000 nuevos jubilados al sistema en la provincia.

La tendencia ya se anticipaba el pasado ejercicio, cuando el retiro de los primeros nacidos a finales de los años cincuenta elevó un 12% la cifra de jubilaciones con respecto a hace una década. Ahora el fenómeno entra en una fase de mayor intensidad.

El impacto no se limita al número de perceptores. El importe destinado a las pensiones de jubilación ascendió en febrero a 275,4 millones, frente a los 163,9 de 2016. El crecimiento responde a dos factores estructurales. Por un lado, la entrada de cohortes más numerosas, y por otro, carreras laborales más largas y bases de cotización superiores, que elevan la pensión media.

Viudedad

En paralelo, también aumentan las partidas de viudedad —64,4 millones frente a 42,3— y de incapacidad permanente —36,8 frente a 21,4—, reflejo del envejecimiento demográfico y de la maduración del propio sistema contributivo.

A Coruña, con una estructura poblacional envejecida y una esperanza de vida elevada, afronta así un doble desafío. Socialmente, el crecimiento del número de pensionistas consolida el papel de las prestaciones como principal fuente de renta para cientos de miles de hogares. Económicamente, supone una inyección mensual de cientos de millones que dinamizan el consumo local y sostienen sectores enteros vinculados a servicios y cuidados.

Sin embargo, el aumento continuado de beneficiarios y de la cuantía total tensiona las cuentas públicas. La experiencia reciente muestra que el sistema ha necesitado refuerzos financieros para afrontar pagas extraordinarias ante el incremento del gasto. La jubilación progresiva de los ‘boomers’, nacidos entre finales de los cincuenta y mediados de los setenta, prolongará esta presión durante la próxima década.

La comparación con 2025 confirma la aceleración. En solo doce meses, la provincia ha sumado casi 3.000 pensionistas adicionales, que consolida una senda ascendente que no responde a un repunte coyuntural, sino a un cambio estructural en la pirámide demográfica. El mercado laboral actual, con menos jóvenes incorporándose y trayectorias más fragmentadas, deberá sostener a una base creciente de retirados.

El récord con el que ha empezado el año no es un punto final, sino una estación intermedia de un proceso demográfico profundo. A Coruña entra de lleno en la era del retiro masivo del ‘baby boom’, con más pensiones, de mayor cuantía y con un peso cada vez más determinante en su economía.