Los embargos de viviendas en Galicia se disparan un 44% y alcanzan la cifra más alta en cuatro años

La presión de las hipotecas impagadas vuelve a abrirse paso en el mercado residencial gallego. Tras varios años de relativa contención, los embargos de viviendas repuntaron con fuerza en 2025 hasta alcanzar los 550 casos, un 44% más que el año anterior y la cifra más elevada de los últimos cuatro ejercicios. El dato, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja cómo el fenómeno vuelve a ganar peso en el paisaje económico de la comunidad.

El incremento rompe la tendencia más moderada que se había observado en ejercicios recientes y sitúa de nuevo a las ejecuciones hipotecarias en el centro de la realidad social vinculada a la vivienda.

El procedimiento judicial que se inicia cuando una hipoteca deja de pagarse no siempre termina con la pérdida del inmueble, pero su aumento sirve como indicador del deterioro financiero que atraviesan algunos hogares.

En Galicia, la mayoría de los embargos registrados el pasado año afectaron a viviendas de segunda mano. De las 550 propiedades sometidas a este proceso, 524 correspondieron a inmuebles ya usados frente a solo 26 nuevas. También predominaron las hipotecas suscritas por particulares: 419 de las ejecuciones correspondieron a personas físicas, mientras que 131 afectaron a personas jurídicas.

La provincia de A Coruña, líder

El fenómeno presenta además un marcado peso territorial. La provincia de A Coruña concentró más de la mitad de los casos contabilizados en la comunidad, con 305 embargos a lo largo del pasado año. A distancia se situó Pontevedra, con 176, mientras que Ourense registró 42 y Lugo, 27.

La tendencia alcista se percibe también en la evolución trimestral. Solo entre octubre y diciembre de 2025 se iniciaron en Galicia 152 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, casi medio centenar más que en el mismo periodo del año anterior.

El repunte no es exclusivo de la comunidad. En el conjunto de España se contabilizaron 14.962 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 17,7% más que en 2024. En el caso de las viviendas habituales en manos de personas físicas, el aumento fue del 21,4%, la mayor subida registrada desde 2021.

Noticias relacionadas

Las cifras muestran así un cambio de tendencia tras varios años de descensos. Aunque no todas las ejecuciones hipotecarias terminan con la pérdida del inmueble, el aumento de estos procedimientos refleja un escenario de mayor tensión para parte del mercado residencial y para los hogares más expuestos a las dificultades de pago.