El Gobierno encarga a Competencia una "supervisión máxima" a las energéticas en plena escalada de precios por el conflicto en Oriente Medio

El Gobierno ha encomendado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) aumentar su vigilancia sobre las empresas energéticas tras el conflicto abierto en Oriente Medio, que ha derivado en un incremento de la volatilidad de los precios energéticos. "Hemos solicitado a la CNMC máxima supervisión para ver cómo reaccionan los mercados mayoristas y cuál es el impacto sobre los precios minoristas tanto de electricidad como de productos petrolíferos", revela la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una entrevista con EL PERIÓDICO.

La situación estratégica del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial y una quinta parte de los barcos que transportan gas, ha disparado todas las alarmas. Y aunque el precio del barril de crudo y la cotización del gas en los mercados internacionales están lejos de los niveles alcanzados durante la guerra de Ucrania, los carburantes suman en la última semana un alza acumulada del 8,3% en el caso de la gasolina y del 15% en el caso del diésel.

"Es importante que el organismo supervisor esté muy pendiente para que los consumidores no sufran un impacto que no sea el deseado, más allá del provocado por los propios mercados energéticos", advierte Aagesen. La vicepresidenta envió el viernes una carta dirigida a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, a quien emplaza a monitorizar la situación de los mercados energéticos para tener "la máxima trazabilidad en la relación entre los precios mayoristas y minoristas" y para garantizar "que realmente todo está en orden y que todos los consumidores reciben el trato que les corresponde según la operativa de los mercados".

"Durante todos estos años en el mundo energético creo que la supervisión es algo en lo que siempre hay rango de mejora y tenemos que seguir trabajando para tener una mayor supervisión y, además, la máxima transparencia. Los consumidores tienen derecho a saber qué está ocurriendo en los distintos mercados y, por supuesto, creo que en un momento como este de fricciones, de complejidades, de volatilidades es más importante que nunca la labor de la CNMC", ha agregado Aagesen.

Lejos de 2022

Tras una semana de conflicto, la vicepresidenta tercera reconoce que desde el punto de vista energético "la situación está todavía muy lejos de lo vivido con la guerra de Ucrania en el año 2022" y advierte de que "la intensidad y el impacto sobre los precios va a depender de cuánto dure el conflicto y de cómo afecte a las distintas infraestructuras energéticas". Aagesen insiste en que en el momento actual debe primar "la tranquilidad" porque "en este contexto todavía es muy precipitado hablar de un paquete de medidas".

"No estamos todavía en una fase de actuar con un paquete de medidas", reitera. ¿Y cuándo sería el momento de activar un nuevo escudo protector sobre los consumidores? "Tendríamos que ver que haya una evolución abrupta de los mercados, pero sobre todo que se consolida una situación compleja a lo largo del tiempo", responde. ¿Cuánto habrá que esperar? "Tendremos que verlo", añade.

No obstante, la vicepresidenta reconoce que el Gobierno trabaja con "el abanico de actuaciones" que se puso en marcha durante la guerra de Ucrania, "que incluía rebajas de impuestos, como la luz y el gas", bonificaciones al combustible o ayudas directas a grandes empresas consumidoras de energía, entre otras muchas medidas. "Todas, absolutamente todas las medidas están ahora mismo encima de la mesa. Pero no tengo una respuesta de cuáles van a ser las más necesarias", asegura Aagesen. "Lo ideal sería no tener que aplicar ninguna medida y llegar a una solución diplomática", sostiene.

Una respuesta europea

La vicepresidenta explica que por el momento "ningún Estado miembro ni la propia Comisión Europea ha planteado activar medidas", ni tampoco la Agencia Internacional de la Energía se ha propuesto "empezar a liberar las reservas estratégicas ni poner en marcha ninguna actuación". "Tras la guerra de Ucrania, España fue el primer país en actuar, y luego llegó Europa. Ahora, Europa está preparada y la mejor reacción sería una respuesta conjunta, una respuesta europea", afirma la vicepresidenta.

"Después de numerosas reuniones a escala europea, tenemos un seguimiento constante. No hay ninguna señal de que Europa esté pensando aquí y ahora aplicar un paquete de medidas. Sí, a estar en contacto permanente y en función de cómo evolucionen los mercados y el conflicto, plantearse medidas", relata Aagesen.

España, más preparada

En cualquier caso, la vicepresidenta sostiene que "España está mejor preparada que en 2022" para hacer frente a una crisis gracias a su apuesta por "una transición energética basada en unas tecnologías autóctonas como son las energías renovables". "De hecho, el 'Financial Times' destacaba este viernes que España está siendo el país de Europa que está logrando, durante esta ya primera semana de guerra en Irán, mantener los precios de la electricidad más estables y competitivos para hogares e industria", destaca Aagesen.

El motivo de ese menor impacto lo atribuye Aagesen a "la política adoptada en los últimos años", que ha permitido a España "ser menos dependiente de los combustibles fósiles que otros países". "Y eso, en este contexto, ayuda, evidentemente. Además, entramos en la primavera, lo cual nos beneficia si hablamos de los precios de la electricidad porque hay mayor producción solar y también eólica y eso puede desplazar el consumo de gas", agrega.

Sobre los ataques de Trump: "Cualquier amenaza a España es una amenaza a la Unión Europea en su conjunto"

La amenaza de Trump

Respecto a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender sus relaciones comerciales con España como castigo a la negativa del Gobierno español a usar las bases de Rota y Morón, la vicepresidenta ha advertido que "cualquier amenaza a España es una amenaza a la Unión Europea en su conjunto", pero se ha mostrado "convencida" de que Estados Unidos "no va a poner encima de la mesa medidas unilaterales contra España".

Desde 2022, a medida que el gas natural licuado (GNL) procedente de Rusia ha ido reduciéndose en el mercado, Estados Unidos se ha situado como el primer proveedor de gas a España, junto con Argelia. En este sentido, Aagesen destaca la "flexibilidad" del sistema gasista español gracias a su gran capacidad de regasificación, con siete instalaciones, y a la diversidad de su suministro, procedente de casi una veintena de geografías distintas.

"Sin hacer hipótesis del futuro, lo que tenemos en este momento es un marco comercial robusto entre Estados Unidos y la Unión Europea, que entendemos que es la base de todas las relaciones comerciales, así que tranquilidad máxima, porque todos y cada uno de los contratos se están cumpliendo y todos los barcos que esperamos están llegando a puerto", ha remachado.