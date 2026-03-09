Revienta el precio del gasóleo: el litro sube en más de un 11% en Galicia en escasos tres días y ya supera los 2 euros

Sucedió en el año 2022 después de la invasión de Ucrania y ha vuelto a acontecer ahora, poco más de una semana después de los ataques coordinados por Estados Unidos e Israel en suelo iraní y el conflicto general sobrevenido después en Oriente Medio: el litro de gasóleo, el más utilizado por el parque móvil de vehículos en España, ya supera los 2 euros en Galicia. Una estación de servicio de Betanzos es, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, la única de la comunidad donde el precio rebasa este umbral: está a 2,019 euros. Pero hay otra en O Porriño que se acerca con velocidad a esa línea: 1,949 euros el litro de diésel es lo que cuesta repostar en la estación de Easygas.

Con el barril de Brent —es el indicador de referencia para Europa para el precio del petróleo— amaneciendo por encima de los 107 dólares, la cotización de los carburantes ha pegado un salto casi desconocido en escasas 72 horas.

En comparación con las cifras del pasado viernes, como ha comprobado este períodico también en fuentes oficiales, el precio ha medrado por encima del 11% en las provincias de Ourense y Lugo, donde cotiza a 1,803 y 1,783 euros de media, respectivamente. En la provincia de Pontevedra el incremento ha sido del 10%, hasta los 1,77 euros de media el litro, y en A Coruña los precios se han encarecido otro 10,2%.

El precio de la gasolina 95 —la más usada entre los coches de reciente matriculación o los híbridos con combustión— también se ha elevado de forma muy significativa, pero a años luz de lo que lo ha hecho el diésel. También en comparación con el pasado viernes, el litro se paga ahora en Pontevedra un 3,7% más caro de media, otro 5,08% más en Ourense o un 5,07% más en Lugo. Este mismo lunes, para afrontar este rally de precios, ha entrado en vigor la rebaja «extraordinaria y temporal» de los impuestos al petróleo en Portugal, por importe de 3,55 céntimos el litro.